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В Улан-Удэ откроется выставка работ тайваньских художников

В Улан-Удэ откроется выставка работ тайваньских художников
Общество,  Фото:pixabay.com
Для посетителей будут представлены около 40 работ художников

В Художественном музее имени Сампилова с 8 февраля открывается выставка работ тайваньских художников «Восточный календарь», организованная Национальным музеем изящных искусств Тайваня совместно с Национальным музеем Бурятии.

В Национальном музее изящных искусств Тайваня уже более 30 лет ежегодно проводится конкурс, в основе которого лежит изображение животного, символизирующего грядущий год. Таких знаков в восточном лунном календаре 12 — Мышь, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья. В данном конкурсе принимают участие художники, работающие в разных техниках печатной графики: ксилография, литография, шелкография. Также здесь принимаются работы, выполненные с использованием современных цифровых технологий. Нет ограничений и по возрасту участников конкурса: в нём принимают участие как совсем молодые художники, так и уже состоявшиеся мастера. 12 лет чередования знаков животных и 5 цветных стихий (Земля, Металл, Вода, Дерево, Огонь) формируют шестидесятилетний цикл восточного календаря, начинающийся годом Белой Металлической Крысы. Последний раз цикл стартовал 28 января 1960 года.

Конкурс проходит накануне Нового года по лунному календарю и завершается показом работ на большой выставке в Национальном музее. Последний 33-й конкурс был посвящён году Собаки – 2018, а следующий – 2019 пройдёт под знаком Свиньи, завершая 60-летний цикл.

Выставка графических работ художников Тайваня начала своё путешествие по музеям России в конце 2017 года с Новосибирска, провожая Год Петуха. В канун 2018 Нового года по лунному календарю выставка открылась в Художественном музее Иркутска. Затем она экспонировалась в Художественном музее Томска, в Национальном музее Казахстана в Астане, в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске, в Государственном биологическом музее имени Тимирязева в Москве.

- Выставкой в Национальном музее Бурятии мы провожаем год Собаки и отмечаем наступление Нового года Свиньи. Для посетителей будут представлены около 40 работ художников, которые принимали участие в конкурсе в разные годы, - сообщили в пресс-службе музея Бурятии.

Выставка «Восточный календарь. Графика художников Тайваня» будет работать до 10 марта.  
выставка
 
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