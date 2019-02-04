На кордоне Кабанского заказника в Бурятии установлен ветрогенератор
Деньги были выделены в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы». Об этом сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.
– В прошлом году ветрогенератор не выдержал сильного ветра и был демонтирован, – рассказывает заместитель директора по развитию Олег Кириллов. – После мы занялись поисками такого устройства, которое смогло бы выдержать сильные потоки ветра в дельте реки Селенги. Выбор пал на ветровую турбину с вертикальной осью мощностью 1 кВт, которая начинает вырабатывать электричество при силе ветра от 1 м/с и работает при силе ветра до 60 м/с. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Надеемся, что данное оборудование нас не подведёт и прослужит не один год. На протяжении нескольких лет мы успешно применяем различные природосберегающие технологии на различных объектах инфраструктуры заповедника, как туристических, так и внутреннего пользования, для сотрудников. Используя альтернативные источники энергии, мы не наносим вреда природе и сохраняем ее в первозданном виде.
В заказнике в Бурятии появился ветрогенератор
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