Олимпиада по обществознанию проходит в Бурятии



Региональный этап олимпиады по обществознанию состоит из двух туров индивидуальных состязаний участников (первый тур — критический разбор текста и сочинение-рассуждение, второй тур — задачи и задания). Для всех классов все задания письменные. Каждый из туров проводится в отдельный день, во всех параллелях в один день.



Олимпиадные состязания проводятся для каждой из возрастных параллелей 9-х, 10-х и 11-х классов отдельно. Задания для каждой возрастной параллели составлены в одном варианте. Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, электронными средствами связи. За нарушение указанных требований участники должны быть отстранены от дальнейшего участия в региональном этапе олимпиады. Участникам разрешается приносить в аудиторию прохладительные напитки в прозрачной упаковке и шоколад.



4 и 5 февраля в Байкальском колледже туризма и сервиса в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) проходит олимпиада по обществознанию. Участие в ней принимают ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов.Торжественное открытие олимпиады состоялось четвёртого февраля. В актовом зале колледжа собрались 47 победителей муниципального этапа ВсОШ по обществознанию, а также их руководители и гости.Заместитель министра образования и науки республики Валерий Поздняков поздравил участников и пожелал им успехов в выполнении сложных олимпиадных заданий.Перед ребятами выступил и Павел Бороноев – председатель жюри регионального этапа ВсОШ по обществознанию, доцент кафедры теории и истории права и государства БГУ. Павел Георгиевич поблагодарил педагогов, чьи ученики, с честью пройдя школьный и муниципальный этапы, собрались сегодня для следующего испытания, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.