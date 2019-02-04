В том числе он побывал у ракетчиков, на вооружении которых стоят «Искандеры»
Рабочая группа офицеров штаба Восточного военного округа под руководством командующего войсками округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко проинспектировала мотострелковое, артиллерийское, зенитное ракетное соединения Забайкальского общевойскового объединения.
Также было проверено соединение ракетных войск, на вооружении которого находятся оперативно-тактические комплексы «Искандер».
В ходе проверки генерал-лейтенант Геннадий Жидко посетил объекты соединений, где ознакомился с организацией боевой подготовки и быта военнослужащих.
Помимо этого, при инспектировании мотострелкового соединения командующий войсками встретился с юнармейцами. Для них было организовано занятие по изучению современных образцов стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Командующий войсками ВВО проинспектировал воинские части Забайкалья
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