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Командующий войсками ВВО проинспектировал воинские части Забайкалья

Командующий войсками ВВО проинспектировал воинские части Забайкалья
Общество, 
В том числе он побывал у ракетчиков, на вооружении которых стоят «Искандеры»

Рабочая группа офицеров штаба Восточного военного округа под руководством командующего войсками округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко проинспектировала мотострелковое, артиллерийское, зенитное ракетное соединения Забайкальского общевойскового объединения.

Также было проверено соединение ракетных войск, на вооружении которого находятся оперативно-тактические комплексы «Искандер».

В ходе проверки генерал-лейтенант Геннадий Жидко посетил объекты соединений, где ознакомился с организацией боевой подготовки и быта военнослужащих.

Помимо этого, при инспектировании мотострелкового соединения командующий войсками встретился с юнармейцами. Для них было организовано занятие по изучению современных образцов стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие
 
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