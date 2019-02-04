Шахматистка из Агинского Бурятского округа победила на турнире Moscow Open

Восемь побед и одна ничья в 9 турах гарантировали юной шахматистке победу в соревнованиях



Школьница из Забайкалья Яна Жапова выиграла детский турнир XV международного кубка РГСУ по шахматам Moscow Open-2019 среди девочек до 11 лет. Восемь побед и одна ничья в 9 турах гарантировали юной шахматистке победу в этих престижных соревнованиях.



В детском турнире XV международного кубка РГСУ по шахматам Moscow Open-2019 приняли участие более 800 юных шахматистов. На старт соревнований вышли игроки не старше 15 лет из восьми стран мира: России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии. В столицу приехали представители более 50 регионов России, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

