Восемь побед и одна ничья в 9 турах гарантировали юной шахматистке победу в соревнованиях
Школьница из Забайкалья Яна Жапова выиграла детский турнир XV международного кубка РГСУ по шахматам Moscow Open-2019 среди девочек до 11 лет. Восемь побед и одна ничья в 9 турах гарантировали юной шахматистке победу в этих престижных соревнованиях.
В детском турнире XV международного кубка РГСУ по шахматам Moscow Open-2019 приняли участие более 800 юных шахматистов. На старт соревнований вышли игроки не старше 15 лет из восьми стран мира: России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии. В столицу приехали представители более 50 регионов России, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Шахматистка из Агинского Бурятского округа победила на турнире Moscow Open
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В программе могут быть представлены произведения различных стилей и направлений
Восемь побед и одна ничья в 9 турах гарантировали юной шахматистке победу в соревнованиях
Студентам был показан видеофильм, прозвучали стихи, посвящённые защитникам Сталинграда
В регионе ожидаются 52-градусные морозы
Впервые на Байкале покажут «Жёсткую сцепку»
Ночью ожидается 32-градусный мороз
На кордоне Кабанского заказника в Бурятии установлен ветрогенератор
В том числе он побывал у ракетчиков, на вооружении которых стоят «Искандеры»
В рамках проекта можно принять участие в масштабном онлайн-квесте
На учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит более 15 тысяч человек
Спортсменка не сумела настроиться на агрессивную игру соперницы
«Байкал-Dailу» выяснил программу визита съёмочной группы «Вечернего Урганта»
Подготовка длится до трёх месяцев
В Бурятии завершился первый отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки», входящего в программу «АрМИ-2018»
Им даётся срок – 5 лет