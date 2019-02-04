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В Иркутске снимают студенческий инстасериал

В Иркутске снимают студенческий инстасериал
Общество, 
В рамках проекта можно принять участие в масштабном онлайн-квесте

ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) запустил первый в Иркутске инстасериал про студентов под названием «Первокурсник». Фильм снимают в формате детектива. В рамках проекта можно принять участие в масштабном онлайн-квесте, по итогам которого финалисты создадут собственную короткометражку для соцсетей и поборются за Iphone XS 512 ГБ. Над сериалом трудится команда, снимавшая ролики для брендов Toyota и Giorgio Armani.

- «Первокурсник» - это профориентационный проект. Он призван привлечь в Иркутский «политех» абитуриентов, рассказать о насыщенной событиями жизни вуза, заинтересовать их родителей. Отметим, что инстасериалы - это короткие видео-зарисовки с конкретным сюжетом. Такие ролики являются трендами последних лет и набирают много просмотров, «лайков», отзывов, продвигая аккаунты в интернете, - сообщили в пресс-службе университета.

«Первокурсник» состоит из 8 серий длительностью до минуты, первая вышла 31 января. Она доступна для просмотра на сайте университета, в группе приёмной комиссии и на аккаунте ИРНИТУ в Instagram. В первой серии зрители наблюдают за молодым человеком, печатающим на ноутбуке в зимовье в глухой тайге. Внезапно герой слышит шорохи, настораживается, садится в снегоход и мчится по лесу, затем по льду. За ним едут неизвестные люди, догоняют, отбирают компьютер, обыскивают и находят студенческий билет Иркутского «политеха».

Главную роль исполнил девятиклассник из школы №32 Андрей Тепляков. Юный иркутянин выступает в молодёжном камерном театре «Подвал». Это независимая площадка, созданная выпускниками Иркутского театрального училища, где ставят экспериментальные спектакли и с нуля обучают обычных граждан по системе Станиславского. Для Андрея это первая большая роль в кино.

В съемках задействованы как профессиональные артисты, так и любители, в том числе прошедшие кастинг «политеховцы». Так, в фильме снимается студент Института энергетики Кристиан Мукенди Луабея из Конго и воспитанники народного театра «Предместье» ИРНИТУ. 
 
- Узнать о дальнейших приключениях героя «Первокурсника» можно, приняв участие в онлайн-квесте «Выйграй Iphone». Для этого нужно подписаться на группу приёмной комиссии в ВК, «лайкнуть» и сделать репост записи о квесте на стене своей страницы. Затем надо поставить под этим постом комментарий «Я в теме». На следующем этапе участники квеста будут следить за заданиями, которые подскажут, как и где найти новые серии. Первый, кто отыщет видео, должен сообщить об этом в личные сообщения в группу приёмной комиссии ИРНИТУ. За каждое задание начисляются очки, - рассказали в пресс-службе.

По итогам выполнения 7 испытаний определят финалистов, набравших наибольшее количество баллов. Этим игрокам предстоит итоговое задание – снять мини-серию длительностью не более одной минуты на тему «Жизнь студента». Победителя определят путем открытого голосования. Его видеоролик должен набрать наибольшее количество «лайков». Автор самого креативного сюжета станет обладателем Iphone XS 512 ГБ. 



Отметим, что на сегодняшний момент запись о квесте набрала 129 «лайков», свыше 90 репостов и почти 4,5 тысячи просмотров в ВК. Пост становится популярным и на «политеховской» страничке в Instagram.

Сериал «Первокурсник» продюсирует иркутский режиссёр и сценарист Максим Савченко. Среди его успешных проектов – первый в Иркутске инстасериал «Радийщики», снятый полтора года назад по заказу радио «МСМ». Также Максим совместно с французскими коллегами организовывал съемки для парфюмерного бренда Giorgio Armani с участием американского конькобежца, девятикратного чемпиона мира Джо Мантиа. А весной минувшего года он выпустил рекламный ролик для компании Toyota. В кадр попали зимняя природа Приангарья и Бурятии, байкальский лёд и мотогонщица, вице-чемпионка ралли-марафона «Дакар-2017» Анастасия Нифонтова. 
сериал
 
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