На учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит более 15 тысяч человек
Жители столицы Бурятии, нуждающиеся в жилых помещениях, должны пройти перерегистрацию. Об этом сообщили сегодня на брифинге в мэрии Улан-Удэ.
- По состоянию на 1 января этого года, на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит более 15 тысяч граждан по различным категориям, в том числе более 5 тысяч граждан признаны малоимущими. В соответствии со статьёй 16 закона Бурятии «О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» граждане 1 раз в два года должны предоставить документы в орган местного самоуправления по месту постановки на учёт нуждающихся, подтверждающие статус малоимущих и нуждающихся в жилом помещении, - сообщила Виктория Халбаева, заместитель начальника управления по работе с населением Улан-Удэ.
Также 10 января выпущено распоряжение администрации города. В нём объявляется о проведении перерегистрации граждан, нуждающихся в жилых помещениях в этом году.
- Граждане, признанные нуждающимися, должны обратиться в администрации районов по месту жительства – там, где они встали на учёт, и предоставить документы, - отметила Виктория Халбаева.
Перечень документов по каждой категории размещён на сайте администрации Улан-Удэ в разделах районных администраций, во вкладке «Полезная информация».
Нуждающиеся в жилье улан-удэнцы должны пройти перерегистрацию
Общество, Фото:
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