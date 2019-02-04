Подготовка длится до трёх месяцев
В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов в Хабаровском и Забайкальском краях, приступили к обучению более 160 военных водителей по категориям С, D и Е. Около 20 военнослужащих в настоящее время проходят обучение на категорию D, также более 40 человек обучаются на категорию Е, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Кроме того около 100 военнослужащих приступили к обучению на категорию С, программой подготовки предусмотрено обучение в течении трёх месяцев.
Военнослужащие отрабатывают практические навыки на современных автодромах по трём программам подготовки продолжительностью от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.
Военных водителей готовят в соответствии с установленными регламентами по категориям С, Е и D для обучения используются автомобили КамАЗ, Урал, автобусы ПАЗ и прицепы.
Военнослужащие, помимо общей программы обучения, отрабатывают и специфические вводные, направленные на выполнение задач в условиях боевых действий.
Более 160 военных водителей приступили к обучению в Восточном округе
Общество, Фото:
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