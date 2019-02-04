«Отличники боевой разведки» соревнуются в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Бурятии завершился первый отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки», входящего в программу «АрМИ-2018»



Команды-победительницы приступили к активной подготовке ко второму этапу. Он состоится в середине февраля на общевойсковом полигоне Бурдуны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В ходе состязаний разведчикам предстоит совершить 10-километровый марш-бросок в тыл условного противника и отработать различные вводные, в том числе организовать засаду на колонну техники.



Кроме того, военнослужащие преодолеют «тропу разведчика», включающую в себя рвы с ходами-сообщениями, заборы, горящие лестницы, проломы в стенах, минное поле.



В рамках практической части соревнований разведчики выполнят нормативы по стрельбе из штатного оружия, метанию ножей, саперных лопаток и вождению боевой техники.



Для создания условий, максимально приближенных к реальным, будет использовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, мины-ловушки.



