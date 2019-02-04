В Бурятии завершился первый отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки», входящего в программу «АрМИ-2018»
Команды-победительницы приступили к активной подготовке ко второму этапу. Он состоится в середине февраля на общевойсковом полигоне Бурдуны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе состязаний разведчикам предстоит совершить 10-километровый марш-бросок в тыл условного противника и отработать различные вводные, в том числе организовать засаду на колонну техники.
Кроме того, военнослужащие преодолеют «тропу разведчика», включающую в себя рвы с ходами-сообщениями, заборы, горящие лестницы, проломы в стенах, минное поле.
В рамках практической части соревнований разведчики выполнят нормативы по стрельбе из штатного оружия, метанию ножей, саперных лопаток и вождению боевой техники.
Для создания условий, максимально приближенных к реальным, будет использовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, мины-ловушки.
«Отличники боевой разведки» соревнуются в Бурятии
Общество, Фото:
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