Все ДНТ в Улан-Удэ должны реорганизоваться в СНТ или ОНТ

Им даётся срок – 5 лет
Все дачные некоммерческие товарищества, расположенные в Улан-Удэ, должны преобразоваться либо в садовые огороднические товарищества, либо в огороднические некоммерческие товарищества. Об этом сообщили сегодня на брифинге в администрации города.
- С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом предусматриваются две организационно-правовые формы садоводов и огородников. Это садовые некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Соответственно все ДНТ, объединения, партнёрства должны будут внести изменения в свою организационно-правовую форму в соответствии с вышеназванными формами, - пояснила Наталья Гладкова, заместитель комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ.
Для реорганизации ДНТ даётся срок – 5 лет. В Улан-Удэ числится около 100 таких товариществ.
Однако это не все изменения. По новому закону, на садовых земельных участках допускается возведение капитальных строений - жилых домов, на огороднических – нет.
- На огороднических земельных участках строительство капитальных строений не допускается. На них возможно возведение сараев, хозяйственных построек, летних бань – без признаков капитального строения. Также на садовых участках можно построить жилой дом только в том случае, если земельный участок входит в территориальную зону, на которой правилами землепользования, застройки предусмотрено жилищное строительство, - добавила Наталья Гладкова.
И если садовод решил построить на своём участке жилой дом, ему необходимо до начала возведения уведомить уполномоченный орган, на территории Улан-Удэ – это комитет по строительству, о начале работ. И, внимание - в своём уведомлении горожанин должен указать параметры возводимого дома. И уже потом - после получения ответа от уполномоченного органа о соответствии тех параметров, которые были заявлены - можно начинать строительство.
- После строительства также необходимо сообщить в уполномоченный орган об окончании строительства, и после проведения проверки уполномоченный орган выдаст уведомление о соответствии построенного объекта всем требованиям законодательства. В случае, если будет получено отрицательное заключение, граждане не смогут зарегистрировать право собственности на свой жилой дом, - разъяснила заместитель комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ.
По её словам, «дома, построенные без предоставления земельного участка, либо без получения необходимых документов, будут считаться самовольными постройками».
- В случае, если при проведении проверки органами земельного контроля будет обнаружена такая постройка, то нарушителю в лучшем случае придётся оплатить штраф, получить необходимые документы и зарегистрировать свою постройку, в худшем случае – данная постройка будет подлежать сносу по решению суда. Если у вас расположен жилой дом на участке, и он не зарегистрирован, не пройден кадастровый учет, то необходимо будет направлять уведомление о строительстве, - подытожила она.
Все ДНТ в Улан-Удэ должны реорганизоваться в СНТ или ОНТ
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