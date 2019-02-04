Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Февраля

03 Февраля

Популярное

Все ДНТ в Улан-Удэ должны реорганизоваться в СНТ или ОНТ

Все ДНТ в Улан-Удэ должны реорганизоваться в СНТ или ОНТ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им даётся срок – 5 лет

Все дачные некоммерческие товарищества, расположенные в Улан-Удэ, должны преобразоваться либо в садовые огороднические товарищества, либо в огороднические некоммерческие товарищества. Об этом сообщили сегодня на брифинге в администрации города.

- С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом предусматриваются две организационно-правовые формы садоводов и огородников. Это садовые некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Соответственно все ДНТ, объединения, партнёрства должны будут внести изменения в свою организационно-правовую форму в соответствии с вышеназванными формами, - пояснила Наталья Гладкова, заместитель комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ.

Для реорганизации ДНТ даётся срок – 5 лет. В Улан-Удэ числится около 100 таких товариществ.

Однако это не все изменения. По новому закону, на садовых земельных участках допускается возведение капитальных строений - жилых домов, на огороднических – нет.

- На огороднических земельных участках строительство капитальных строений не допускается. На них возможно возведение сараев, хозяйственных построек, летних бань – без признаков капитального строения. Также на садовых участках можно построить жилой дом только в том случае, если земельный участок входит в территориальную зону, на которой правилами землепользования, застройки предусмотрено жилищное строительство, - добавила Наталья Гладкова.

И если садовод решил построить на своём участке жилой дом, ему необходимо до начала возведения уведомить уполномоченный орган, на территории Улан-Удэ – это комитет по строительству, о начале работ. И, внимание - в своём уведомлении горожанин должен указать параметры возводимого дома. И уже потом - после получения ответа от уполномоченного органа о соответствии тех параметров, которые были заявлены - можно начинать строительство.

- После строительства также необходимо сообщить в уполномоченный орган об окончании строительства, и после проведения проверки уполномоченный орган выдаст уведомление о соответствии построенного объекта всем требованиям законодательства. В случае, если будет получено отрицательное заключение, граждане не смогут зарегистрировать право собственности на свой жилой дом, - разъяснила заместитель комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ.

По её словам, «дома, построенные без предоставления земельного участка, либо без получения необходимых документов, будут считаться самовольными постройками».

- В случае, если при проведении проверки органами земельного контроля будет обнаружена такая постройка, то нарушителю в лучшем случае придётся оплатить штраф, получить необходимые документы и зарегистрировать свою постройку, в худшем случае – данная постройка будет подлежать сносу по решению суда. Если у вас расположен жилой дом на участке, и он не зарегистрирован, не пройден кадастровый учет, то необходимо будет направлять уведомление о строительстве, - подытожила она.

ДНТ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ёхор, буузы и разбивание кости: Где побывает Алла Михеева в Бурятии
Ёхор, буузы и разбивание кости: Где побывает Алла Михеева в Бурятии
Общество, 04.02.2019
«Байкал-Dailу» выяснил программу визита съёмочной группы «Вечернего Урганта»
«Отличники боевой разведки» соревнуются в Бурятии
«Отличники боевой разведки» соревнуются в Бурятии
Общество, 04.02.2019
В Бурятии завершился первый отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки», входящего в программу «АрМИ-2018»
На северном вокзале в Бурятии появится Wi-Fi
На северном вокзале в Бурятии появится Wi-Fi
Общество, 04.02.2019
Также интернет появится на вокзалах в Иркутской области
В Москве уроженцы Бурятии угощали бездомных пирожками
В Москве уроженцы Бурятии угощали бездомных пирожками
Общество, 04.02.2019
Уроженцы Бурятии рассказали жителям столицы о Сагаалгане
Ансамбль из Бурятии участвует в международном телепроекте
Ансамбль из Бурятии участвует в международном телепроекте
Общество, 04.02.2019
Жителей Бурятии просят проголосовать за талантливых детей-танцоров
Космонавт признался, что Байкал «не даёт» снимать себя
Космонавт признался, что Байкал «не даёт» снимать себя
Общество, 04.02.2019
Космонавт Сергей Рязанский также ответил на вопрос, видны ли вырубки сибирских лесов с орбиты

В прокуратуре Бурятии поздравили участника Сталинградской битвы
В прокуратуре Бурятии поздравили участника Сталинградской битвы
Общество, 04.02.2019
2 февраля в России отметили День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
В Улан-Удэ приготовят самую большую тарелку сладостей
В Улан-Удэ приготовят самую большую тарелку сладостей
Общество, 04.02.2019
Кедровую «тэбшэ» представят к Сагаалгану
Наградили победителей «Иркутской компьютериады-2019»
Наградили победителей «Иркутской компьютериады-2019»
Общество, 04.02.2019
Победитель получил специальный приз - ноутбук, а также возможность обучения на бесплатной основе в одном из вузов города
В Москве прошёл праздничный вечер в честь Белого месяца
В Москве прошёл праздничный вечер в честь Белого месяца
Общество, 04.02.2019
2 февраля в московском центре «Открытый мир» состоялся праздничный вечер по случаю наступления Белого месяца
Чиновники Улан-Удэ подарят буузы нуждающимся семьям
Чиновники Улан-Удэ подарят буузы нуждающимся семьям
Общество, 04.02.2019
По всему миру пройдёт всебурятский фестиваль бууз
В Агинском Бурятском округе прошёл обряд Дугжууба
В Агинском Бурятском округе прошёл обряд Дугжууба
Общество, 04.02.2019
Сегодня, 4 февраля, с 22:00 часов начнётся молебен Лхамо
Спектакль Аюра Доржиева «Росстань» покажут в Улан-Удэ
Спектакль Аюра Доржиева «Росстань» покажут в Улан-Удэ
Общество, 04.02.2019
На написание пьесы автора вдохновили славянские мифы и деревенские сказания

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^