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На северном вокзале в Бурятии появится Wi-Fi

На северном вокзале в Бурятии появится Wi-Fi
Общество, 
Также интернет появится на вокзалах в Иркутской области

В 2019 году на железнодорожных вокзалах станций Тулун, Нижнеудинск, Усть-Илимск, Лена, Коршуниха-Анагрская и Таксимо будут развернуты зоны Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

В настоящее время беспроводным доступом в Интернет оборудованы 14 вокзалов ВСЖД: Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Ангарск, Зима, Вихоревка, Падунские Пороги, Северобайкальск, Наушки, Усолье-Сибирское, Черемхово, Слюдянка, Тайшет и Новая Чара.

Кроме этого, в минувшем году на вокзалах Зима, Тулун, Вихоревка, Тайшет, Коршуниха-Ангарская, Слюдянка, Ангарск, Северобайкальск и Усть-Илимск металлические сидения были заменены на комфортабельные модульные кресла. Произведена замена навигационных указателей.


вокзал интернет
 
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