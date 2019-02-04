На северном вокзале в Бурятии появится Wi-Fi

Также интернет появится на вокзалах в Иркутской области



В 2019 году на железнодорожных вокзалах станций Тулун, Нижнеудинск, Усть-Илимск, Лена, Коршуниха-Анагрская и Таксимо будут развернуты зоны Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.



В настоящее время беспроводным доступом в Интернет оборудованы 14 вокзалов ВСЖД: Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Ангарск, Зима, Вихоревка, Падунские Пороги, Северобайкальск, Наушки, Усолье-Сибирское, Черемхово, Слюдянка, Тайшет и Новая Чара.



Кроме этого, в минувшем году на вокзалах Зима, Тулун, Вихоревка, Тайшет, Коршуниха-Ангарская, Слюдянка, Ангарск, Северобайкальск и Усть-Илимск металлические сидения были заменены на комфортабельные модульные кресла. Произведена замена навигационных указателей.





