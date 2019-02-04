В Москве уроженцы Бурятии угощали бездомных пирожками

- Приготовили пирожки с мясом, хотя изначально хотели буузы сделать. Просто раздача на улице, остыло бы всё и было бы не то с холодным бульоном. Не в чем было сохранить весь вкус и огонь горячих бууз. Специальный контейнер нужно было бы искать, а идея отметить Сагаалган добрым делом возникла внезапно, - пишут участники акции.











- Бездомные люди искренне и с теплотой благодарили за светлый праздник Сагаалган. Радость и счастливые улыбки были у всех, - резюмировали участники акции.











Уроженцы Бурятии в Москве отметили начало Сагаалгана добрым делом. По сообщениям участников, идея провести светлую акцию возникла спонтанно.Земляки, живущие в Москве, угощали чаем, молоком с пирожками с мясом всех людей без дома на еженедельной раздаче еды волонтёрской организации «Друзья на улице».- Это был грандиозный праздник для всех! Люди впервые узнали о Сагаалгане, слушали с интересом о том какие на Байкале есть традиции. И что в Бурятии и Иркутске праздник Сагаалган отмечают всем народом, и буряты и русские и татары и армяне и все народы, живущие на Байкале. Всё было по-новогоднему, с мандаринами и бенгальскими огнями и другими вкусняшками. И с творческим поздравлением «Сагаан hараар!», - продолжают участники доброго дела.Уроженцам из Бурятии удалось помочь тем, кто замерзает без крыши над головой.