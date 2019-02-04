Жителей Бурятии просят проголосовать за талантливых детей-танцоров
Детский ансамбль танца «Звёздный путь» из Улан-Удэ принимает участие в уникальном телевизионном проекте по народному танцу «Folk of Dance». Международный конкурс в эти дни проходит в Москве. В мероприятии принимают участие лучшие танцевальные коллективы страны, а также стран СНГ и Европы.
3 февраля дети-танцоры из Бурятии уже выступили в полуфинале. Ансамбль просит поддержать их смс-голосованием. Голосование проходит 3 и 4 февраля 2019. Всего в финал пройдут 20 коллективов, за которых отдадут больше всего голосов, из 60 полуфиналистов.
- Мы сейчас находимся в Москве. Выступили достойно, но нам может помочь выйти в финал вся Бурятия, - прокомментировала «Байкал-Daily» руководитель ансамбля «Звёздный путь» Ольга Марачева.
Три победителя проекта по каждой возрастной категории разделят между собой призовой фонд, размер которого составляет 25000 долларов. А постановку шоу программы на основе культур народов России и стран СНГ завоюют 5 коллективов с конкурсной части и ещё 1 коллектив набравший наибольшее количество голосов в смс-голосовании.
Чтобы поддержать ансамбль «Звёздный путь», необходимо отправить смс на номер 3443 с текстом сообщения ГОЛОС 14. Стоимость смс 98 рублей.
Ансамбль из Бурятии участвует в международном телепроекте
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