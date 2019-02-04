В Улан-Удэ приготовят самую большую тарелку сладостей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Кедровую «тэбшэ» представят к Сагаалгану



В Сагаалган, 5 февраля, в здании Физкультурно-спортивного-комплекса пройдёт ярмарка-выставка продукции предприятий республики. Будут выставлены именной бурятский шоколад, чаи, БАДы, масла, молочная продукция, кондитерские изделия, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



Традиционно на алтарь буряты готовят всё самое лучшее. На нижний слой тарелки размещают боовы разных видов, мучные изделия в семь слоев. Верхние слои подношения наполняют разными молочными сладостями: хурууд, ааруул, эйзгэй, конфетами. Венчает подношение – хүшөөмэг или домашнее масло.



В подарок горожанам подготовят праздничная «тэбшэ» - так называется тарелка, которую используют для приготовления пищи. По бурятским традициям, в ней рубят мясо для бууз и горячих блюд, измельчают зелёный плиточный чай. В этот раз «тэбшэ» наполнят «Десертом для Бурхана» - сладостями из коровьего молока.



Ранее новую продукцию уже презентовали фермерам и рестораторам республики. Недавно для них в Улан-Удэ прошёл большой мастер-класс по изготовлению крафтовых конфет. Более 40 человек научились готовить 8 видов этно-сладостей. Главная цель - научить хозяек готовить конфеты дома. Для авторов проекта задача сделать конфеты продуктом на экспорт - аналогов в России нет.



Выставка-ярмарка откроется 5 февраля в 11.00 в здании Физкультурно- спортивного комплекса.



