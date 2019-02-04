Наградили победителей «Иркутской компьютериады-2019»

Победитель получил специальный приз - ноутбук, а также возможность обучения на бесплатной основе в одном из вузов города
В Иркутске наградили победителей компьютерного фестиваля «Иркутская компьютериада-2019». Мероприятие проводит администрация города с 2007 года. Участников поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
– «Компьютериада» проходит в нашем городе уже в тринадцатый раз. И снова подтверждает свой статус одного из самых масштабных событий в сфере иркутского образования, – отметил глава города. – С каждым годом всё больше молодёжи принимает участие в соревнованиях. Это бесценный опыт, возможность найти новых друзей или даже выбрать будущую профессию. Радует и то, что вместе со школьниками свои силы в конкурсных испытаниях пробуют воспитанники детских садов.
Дмитрий Бердников наградил победителей и призёров фестиваля. В главной номинации «Программист-профи» лучшими признаны Владимир Чукавин (лицей №3, 11 класс), Михаил Воробьёв (лицей №3, 11 класс) и Антон Манохин (лицей ИГУ, 11 класс). Победителем «Иркутской компьютериады-2019» стал десятиклассник из лицея-интерната №1 Никита Кузьмин. Он получил специальный приз - ноутбук, а также возможность обучения на бесплатной основе в одном из высших учебных заведений города.
Всего грамоты и подарки получили около ста юных программистов. Победителей выбрали в номинациях «Графический дизайн от идеи до реализации», «Инженерный дизайн», «Лучший видеорепортаж о фестивале», «Компьютерная графика и дизайн», «Сам себе web-мастер» и многих других.
В фестивале приняли участие около двух тысяч школьников. Соревнования прошли в шести дистанционных и 18 очных конкурсах по компьютерной графике и анимации, сайтостроению, программированию, видеомонтажу, интернет-навигации, проектированию, мультипликации и цифровой фотографии. Кроме того, в рамках фестиваля высшие учебные заведения Иркутска организовали мастер-классы для школьников и курсы повышения квалификации для педагогов, сообщает пресс-служба администрации города.
Наградили победителей «Иркутской компьютериады-2019»
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