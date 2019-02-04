Сегодня, 4 февраля, с 22:00 часов начнётся молебен Лхамо
В воскресенье, 3 февраля, в дацанах Агинского Бурятского округа прошёл обряд очищения Дугжууба. Большое количество верующих собралось в Агинском дацане.
- «Дугжууба» - это особый ритуал очищения, он проводится в канун Белого месяца для устранения всех помех, всего плохого, для того чтобы в новом году человек обрёл благополучие, счастье, здоровье. Этот обряд является одним из самых красочных и необычных церемоний Сагаалгана, именно поэтому он всегда собирает много людей. Напомним, что основным священнодействием является торжественное мистериальное уничтожение злых духов, - рассказали в пресс-службе администрации округа.
В магический трёхгранный конус «Сор» с черепом на вершине и пламенеющими гранями вселяют враждебных духов всех десяти сторон света и духов, причиняющих 64 вида страданий, болезней, преждевременной смерти. «Сор» выносят из дацана и сжигают за пределами монастыря в большом костре.
Сегодня, 4 февраля, с 22:00 часов начнётся молебен Лхамо, посвящённый покровительнице Учения Будды в странах северного буддизма. Считается, что в канун Нового года Балдан Лхамо нисходит на землю и обходит своих подзащитных, даруя им своё благословение. Хурал завершится утром молебном «Сидор». 5 февраля наступит Сагаалган.
В Агинском Бурятском округе прошёл обряд Дугжууба
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