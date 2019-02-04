Кинологи проверили дацаны Бурятии



Сотрудники-взрывотехники ОМОН проверили места проведения буддийского обряда - Дугжууба в Улан-Удэ и в центре Буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинском дацане «Хамбын Сумэ».









Подразделения Росгвардии Бурятии совместно с полицией обеспечат правопорядок во время празднования Белого месяца.Специалисты-взрывотехники и кинологи отряда мобильного особого назначения осмотрели Иволгинский дацан и более 10 буддийских общин в Улан-Удэ и места проведения культурно-массовых мероприятий. Также сотрудники Росгвардии провели инструктаж со священнослужителями о действии в случае обнаружения подозрительных предметов.Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба управления Росгвардии Бурятии.