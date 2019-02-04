За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей

Их лишат водительских прав



За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 11 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП, в результате которого пострадали два человека.



На дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 464 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 человека за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года. Об этом сообщили в УГИБДД по республике.



Госавтоинспекция также обращается к водителям:



Уважаемые водители будьте внимательны за рулём транспортных средств, соблюдайте скоростной режим, не производите обгон впереди идущего транспортного средства, не убедившись в безопасности маневра, а при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта снижайте скорость движения.



Уважаемые пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения, переходите проезжую часть в установленных местах, убедившись, что переход безопасен, снимите капюшон и наушники, не отвлекайтесь на телефонные разговоры. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих.

