Их лишат водительских прав
За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 11 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП, в результате которого пострадали два человека.
На дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 464 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 человека за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года. Об этом сообщили в УГИБДД по республике.
Госавтоинспекция также обращается к водителям:
Уважаемые водители будьте внимательны за рулём транспортных средств, соблюдайте скоростной режим, не производите обгон впереди идущего транспортного средства, не убедившись в безопасности маневра, а при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта снижайте скорость движения.
Уважаемые пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения, переходите проезжую часть в установленных местах, убедившись, что переход безопасен, снимите капюшон и наушники, не отвлекайтесь на телефонные разговоры. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих.
За сутки в Бурятии поймали 17 пьяных водителей
Общество, Фото:
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