Начальнику отдела социальной защиты населения объявлено предостережение
В Селенгинском районе после вмешательства прокуратуры 82-летнему пенсионеру была произведена денежная выплата по категории «Дети войны»
- Гражданин имеет право на получение денежной выплаты по категории «Дети войны» с декабря 2018 года. В соответствии с законом Республики Бурятия «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года», данная выплата подлежала перечислению не позднее 29 января 2019 года. Вместе с тем из представленной отделом социальной защиты населения по Селенгинскому району информации следовало, что перечисление средств пенсионеру намечено на февраль текущего года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Межрайонным прокурором начальнику отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. В результате 23 января 2019 года ежемесячная денежная выплата произведена в полном объёме, уточнили в прокуратуре.
Житель Бурятии получил выплату «Детей войны» после вмешательства прокуратуры
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