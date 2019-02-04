Житель Бурятии получил выплату «Детей войны» после вмешательства прокуратуры

Начальнику отдела социальной защиты населения объявлено предостережение



В Селенгинском районе после вмешательства прокуратуры 82-летнему пенсионеру была произведена денежная выплата по категории «Дети войны»



- Гражданин имеет право на получение денежной выплаты по категории «Дети войны» с декабря 2018 года. В соответствии с законом Республики Бурятия «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года», данная выплата подлежала перечислению не позднее 29 января 2019 года. Вместе с тем из представленной отделом социальной защиты населения по Селенгинскому району информации следовало, что перечисление средств пенсионеру намечено на февраль текущего года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Межрайонным прокурором начальнику отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. В результате 23 января 2019 года ежемесячная денежная выплата произведена в полном объёме, уточнили в прокуратуре.



