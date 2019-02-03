Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Февраля

02 Февраля

01 Февраля

Популярное

Умер рэпер Децл

Умер рэпер Децл
Общество, 
Одному из первопроходцев русского рэпа было 35 лет

На 36-м году жизни скончался известный рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимами Децл и Le Truk. Об этом сообщил в воскресенье, 3 февраля, на своей странице в Facebook отец Александр Толмацкий. «Кирилла больше нет…» - написал он.




Спустя час информация появилась и в официальной группе Децла «Вконтакте». «Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», - говорится в сообщении. Пользователи оставляют сотни комментариев с соболезнованиями, некоторые до сих пор не верят в произошедшее, надеясь на то, что и эта группа, и страница Александра Толмацкого были взломаны. В комментариях отметился концертный директор рэпера Павел Беленец, подтвердивший смерть Децла. По словам Павла, у музыканта произошла остановка сердца.

Справка:

Децл был звездой российской сцены в начале 2000-х годов, став одним из основоположников русского рэпа. Дебютный альбом «Кто? ты», вышедший в 2000 году, разошёлся тиражом более миллиона копий (без учёта пиратских копий). Клипы на песни с альбома (такие как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь») на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении. В это время Децл был также лицом продолжительной рекламной кампании Pepsi «Пепси, пейджер, MTV»[8].

Второй альбом Децла «Уличный Боец» (2001 года) также стал очень успешным; за него он получил несколько премий, в том числе премии Муз-ТВ, Юнеско (лучшая обложка года), «Стопудовый хит» и «MTV Music Awards» (Выбор зрителей России). В этот период хитом стал трек «Письмо», за которую Децл уже ушедшей из жизни певицей Марусей получили Золотой граммофон в 2001 году.

Спустя два года вышел третий абсолютно новый альбом под лаконичным названием «aka Le Truk», ознаменовавший собой рождение нового Децла, как самостоятельного артиста. Децл больше не сотрудничал со своими прежними партнерами по студийной работе, а все тексты писал сам. Всего же рэпер выпустил несколько сольных альбомов, последний в ноябре 2018 года.

смерть рэп некролог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лучший заповедный сувенир выберут в Бурятии
Лучший заповедный сувенир выберут в Бурятии
Общество, 03.02.2019
Сувениры можно делать из дерева, камня, кожи и пр.
Улан-удэнцы могут узнать свою «управляшку» в Сети
Улан-удэнцы могут узнать свою «управляшку» в Сети
Общество, 03.02.2019
Поиск ведётся по адресу проживания
В Бурятии крепчают морозы
В Бурятии крепчают морозы
Общество, 03.02.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, в республике усиление морозов
«Ого-го какие!»: Глава Бурятии обрадовался результатам вхождения в ДФО
«Ого-го какие!»: Глава Бурятии обрадовался результатам вхождения в ДФО
Общество, 02.02.2019
Алексей Цыденов поделился планами на ближайшие годы
На Байкале в Бурятии спасли 4 рыбаков
На Байкале в Бурятии спасли 4 рыбаков
Общество, 02.02.2019
У них сломался автомобиль
В Улан-Удэ сняли режим ЧС
В Улан-Удэ сняли режим ЧС
Общество, 02.02.2019
Коммунальную аварию ликвидировали за 18 часов
В двух районах Бурятии введён режим повышенной готовности
В двух районах Бурятии введён режим повышенной готовности
Общество, 02.02.2019
Речь идёт о Селенгинском и Джидинском районах
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Общество, 02.02.2019
Зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания», уверяют в заведении
На Бурятию надвигаются 50-градусные морозы
На Бурятию надвигаются 50-градусные морозы
Общество, 02.02.2019
Морозная погода сохранится неделю 
Бурятская семья снялась для Первого канала
Бурятская семья снялась для Первого канала
Общество, 02.02.2019
Герои «Доброго утра» расскажут всей стране о Сагаалгане. ФОТО, ВИДЕО
На восстановление водоснабжения в Улан-Удэ выделено 25 млн рублей
На восстановление водоснабжения в Улан-Удэ выделено 25 млн рублей
Общество, 02.02.2019
Соответствующее поручение дал первый зампред правительства Бурятии игорь Шутенков
В Бурятии ожидается холодная и ветреная погода
В Бурятии ожидается холодная и ветреная погода
Общество, 02.02.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 февраля по республике очень холодная, ветреная погода, местами кратковременный снег, позёмка
В Бурятии провели акцию для военных водителей
В Бурятии провели акцию для военных водителей
Общество, 01.02.2019
Военнослужащие подразделения военной автомобильной инспекции в Бурятии провели специальную акцию
Появились новые видео с тигром Ермаком в Улан-Удэ
Появились новые видео с тигром Ермаком в Улан-Удэ
Общество, 01.02.2019
Тигр Ермак, приехавший в Этнографическом музее в Улан-Удэ котёнком, сильно вырос с конца прошлого года

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^