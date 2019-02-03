Умер рэпер Децл









На 36-м году жизни скончался известный рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимами Децл и Le Truk. Об этом сообщил в воскресенье, 3 февраля, на своей странице в Facebook отец Александр Толмацкий. «Кирилла больше нет…» - написал он.Спустя час информация появилась и в официальной группе Децла «Вконтакте». «Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», - говорится в сообщении. Пользователи оставляют сотни комментариев с соболезнованиями, некоторые до сих пор не верят в произошедшее, надеясь на то, что и эта группа, и страница Александра Толмацкого были взломаны. В комментариях отметился концертный директор рэпера Павел Беленец, подтвердивший смерть Децла. По словам Павла, у музыканта произошла остановка сердца.Децл был звездой российской сцены в начале 2000-х годов, став одним из основоположников русского рэпа. Дебютный альбом «Кто? ты», вышедший в 2000 году, разошёлся тиражом более миллиона копий (без учёта пиратских копий). Клипы на песни с альбома (такие как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь») на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении. В это время Децл был также лицом продолжительной рекламной кампании Pepsi «Пепси, пейджер, MTV»[8].Второй альбом Децла «Уличный Боец» (2001 года) также стал очень успешным; за него он получил несколько премий, в том числе премии Муз-ТВ, Юнеско (лучшая обложка года), «Стопудовый хит» и «MTV Music Awards» (Выбор зрителей России). В этот период хитом стал трек «Письмо», за которую Децл уже ушедшей из жизни певицей Марусей получили Золотой граммофон в 2001 году.Спустя два года вышел третий абсолютно новый альбом под лаконичным названием «aka Le Truk», ознаменовавший собой рождение нового Децла, как самостоятельного артиста. Децл больше не сотрудничал со своими прежними партнерами по студийной работе, а все тексты писал сам. Всего же рэпер выпустил несколько сольных альбомов, последний в ноябре 2018 года.