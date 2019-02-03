В Бурятии крепчают морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным Бурятского Гидрометцентра, в республике усиление морозов



Сегодня, 3 февраля, в Бурятии морозная, преимущественно без осадков, со слабым ветром погода. Утром местами туманы. Температура воздуха ночью была -38,-43, местами -29,-34, днём -27,-32, по югу -19,-24. По северным районам было уже -45,-50, днём ожидается -34,-39.



По среднему и южному Прибайкалью небольшой снег, ветер юго-западный 8-13 м/с, температура днём -18,-23.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура днём -25,-27.



На дорогах города и республики снежные накаты, гололедица.



