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В Бурятии крепчают морозы

В Бурятии крепчают морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным Бурятского Гидрометцентра, в республике усиление морозов

Сегодня, 3 февраля, в Бурятии морозная, преимущественно без осадков, со слабым ветром погода. Утром местами туманы. Температура воздуха ночью была -38,-43, местами -29,-34, днём -27,-32, по югу -19,-24. По северным районам было уже -45,-50, днём ожидается -34,-39.

По среднему и южному Прибайкалью небольшой снег, ветер юго-западный 8-13 м/с, температура днём -18,-23.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура днём -25,-27.

На дорогах города и республики снежные накаты, гололедица.

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