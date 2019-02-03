По данным Бурятского Гидрометцентра, в республике усиление морозов
Сегодня, 3 февраля, в Бурятии морозная, преимущественно без осадков, со слабым ветром погода. Утром местами туманы. Температура воздуха ночью была -38,-43, местами -29,-34, днём -27,-32, по югу -19,-24. По северным районам было уже -45,-50, днём ожидается -34,-39.
По среднему и южному Прибайкалью небольшой снег, ветер юго-западный 8-13 м/с, температура днём -18,-23.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура днём -25,-27.
На дорогах города и республики снежные накаты, гололедица.
В Бурятии крепчают морозы
Общество, Фото:
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