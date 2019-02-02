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В Улан-Удэ сняли режим ЧС

В Улан-Удэ сняли режим ЧС
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Коммунальную аварию ликвидировали за 18 часов

В Улан-Удэ снят режим ЧС. Как сообщал «Байкал-Daily», он был введён накануне днём из-за аварии на насосной станции «Юго-Западная».Без горячей воды остались около 500 домов. 

Во всех квартирах улан-удэнцев, попавших в зону отключения, снова появилась горячая вода. Аварийно-восстановительные работы на насосной станции «Юго-Западная» МУП «Водоканал» велись всю ночь и проходили под постоянным контролем мэра города. Александр Голков трижды выезжал на место аварии – вчера, 1 февраля, в ночь с 1 на 2 февраля и сегодня днём 2 февраля.

- Это крупная, масштабная авария, последствия которой могли повлиять на жизнедеятельность всего города. Вчера, когда поступил сигнал, я только вернулся из командировки и первым делом прибыл на место аварии. Оценили первоначальные последствия. В 11:00 было дано поручение о создании оперативного штаба, посчитали время, затраты. Все городские службы работали слаженно и справились с поставленными перед ними задачами самостоятельно, - сообщил Александр Голков.

Он также отметил, что это была сложная ликвидация аварии – в усиливающийся мороз и ветер шесть бригад работали непрерывно в течение 18 часов.

В 6:30 утра была смонтирована временная схема и начато заполнение трубопровода водой. В 7:40 на насосной станции «Юго-Западная» был введен в работу насосный агрегат и начата закачка воды в резервуары. В 12:00 были сняты ограничение по горячему водоснабжению и режим «Чрезвычайная ситуация».

- Потери города мы оцениваем в 25 миллионов рублей. И, поскольку у нас нет специальной республиканской программы по «Водоканалу», а такие есть во всех субъектах Российской Федерации, то должна быть компенсация от правительства Бурятии, - сказал Александр Голков.

Мэр также поблагодарил всех участников ликвидации аварии, в первую очередь работников МУП «Водоканал», а также управление по ЧС и комитет городского хозяйства.

- Благодаря использованию новых технологий по прокладке временного пластикового трубопровода из трёх труб вместо одной авария, которая в обычных условиях потребовала бы четырёх суток работ, была ликвидирована за 18 часов, - сообщает управление по информационной политике.


Информация о включении горячего водоснабжения:

Потребители мкрн Энергетик - включено 100%.
Потребители 140 кв. - включено 100%.
От котельной Юго-Западной включено 100%.
Потребители с открытым водоразбором от ТЭЦ-2 (178 многоквартирных домов) - 100%.

Для ликвидации аварийной ситуации было принято решение о подключении холодного водоснабжения по временной схеме путем прокладки трёх трубопроводов д-225 из полиэтилена на аварийном участке. Было привлечено 111 единиц техники (4 экскаватора, 1 автокран, КамАЗ длинномер, трал, минигрузовик с манипулятором, самосвал – ГАЗ, КАМА – самосвал, УАЗ). Работала ремонтная бригада в составе 27 человек, рабочие были обеспечены горячим питанием.

Водовод, на котором проходили работы, введён в эксплуатацию в 1991 году, срок службы – 28 лет.
отключение воды
 
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