Речь идёт о Селенгинском и Джидинском районах
В Селенгинском и Джидинском районах Бурятии введён режим повышенной готовности. В Селенгинском это вызвано проведением мероприятий по отведению налёдных вод и блокированию возможности её поступления к жилым домам.
В Джидинском районе такой режим введён в связи с прогнозируемым понижением температур. Республиканское агентство ГО и ЧС рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности.
- Также помните, что для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Носите свободную одежду и обувь, обязательно надевайте шапку и перчатки. На открытые участки тела наносите питательный крем, - рекомендуют в ведомстве.
Помимо в Бурятии было потушено 9 пожаров, 4 из которых в районах республики. Во всех случаях возгорания причиной стало неосторожное обращение с огнем.
4 пожара в районах - 2 в Заиграевском, Тункинском и Муйском - горел мусор.
В агентстве ГО и ЧС предупреждают, что горящий мусор угрожает жилым дома. К тому же, близится пожароопасный период, когда пожары, произошедшие от загорания мусора могут привести к растительным пожарам сухой травы и кустарников, сообщает пресс-служба ведомства.
В двух районах Бурятии введён режим повышенной готовности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Коммунальную аварию ликвидировали за 18 часов
Речь идёт о Селенгинском и Джидинском районах
Зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания», уверяют в заведении
Морозная погода сохранится неделю
Герои «Доброго утра» расскажут всей стране о Сагаалгане. ФОТО, ВИДЕО
Соответствующее поручение дал первый зампред правительства Бурятии игорь Шутенков
Ремонтные работы велись всю ночь
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 февраля по республике очень холодная, ветреная погода, местами кратковременный снег, позёмка
Военнослужащие подразделения военной автомобильной инспекции в Бурятии провели специальную акцию
Тигр Ермак, приехавший в Этнографическом музее в Улан-Удэ котёнком, сильно вырос с конца прошлого года
Фестиваль состоится 5 февраля на площади Советов
Читка моно-пьесы «Как я разговаривал с Толиком» состоится 2 февраля
Препараты уже доставлены
Подразделения мотострелкового соединения в Бурятии в рамках проверки боеготовности были подняты по учебной тревоге
Известная телеведущая снимет здесь свой «Острый репортаж»