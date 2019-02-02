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В двух районах Бурятии введён режим повышенной готовности

В двух районах Бурятии введён режим повышенной готовности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Речь идёт о Селенгинском и Джидинском районах

В Селенгинском и Джидинском районах Бурятии введён режим повышенной готовности. В Селенгинском это вызвано проведением мероприятий по отведению налёдных вод и блокированию возможности её поступления к жилым домам.

В Джидинском районе такой режим введён в связи с прогнозируемым понижением температур. Республиканское агентство ГО и ЧС рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности.

- Также помните, что для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Носите свободную одежду и обувь, обязательно надевайте шапку и перчатки. На открытые участки тела наносите питательный крем, - рекомендуют в ведомстве.

Помимо в Бурятии было потушено 9 пожаров, 4 из которых в районах республики. Во всех случаях возгорания причиной стало неосторожное обращение с огнем.

4 пожара в районах - 2 в Заиграевском, Тункинском и Муйском - горел мусор.

В агентстве ГО и ЧС предупреждают, что горящий мусор угрожает жилым дома. К тому же, близится пожароопасный период, когда пожары, произошедшие от загорания мусора могут привести к растительным пожарам сухой травы и кустарников, сообщает пресс-служба ведомства.
режим повышенной готовности
 
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