Зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания», уверяют в заведении
Якутская школа «Айыы Кыhата» отказалась принимать русскоязычных детей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным портала News.Ykt.Ru, конфликт возник после того, как жители нового микрорайона города узнали о закрытии одной из школ и решили отправить детей в «Айыы Кыhата». Однако в учебном заведении отказались принимать заявления.
- Наши дома находятся совсем рядом с этой школой. Поэтому мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет и она не будет принимать русскоязычных детей, — рассказала местная жительница.
Как отмечает издание, решение руководства поддержала часть родителей учащихся, которая считает, что «Айыы Кыhата» является национальной школой, а зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания».
- Мы против, поскольку это противоречит концепции обучения в «Айыы Кыhата», - цитирует портал представителя родительского комитета школы.
При этом начальник управления образования Якутска Алексей Семенов прокомментировал ситуацию якутскому изданию, заявив, что «выход из ситуации будет найден».
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Общество, Фото:
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