Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей

Зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания», уверяют в заведении



Якутская школа «Айыы Кыhата» отказалась принимать русскоязычных детей. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным портала News.Ykt.Ru, конфликт возник после того, как жители нового микрорайона города узнали о закрытии одной из школ и решили отправить детей в «Айыы Кыhата». Однако в учебном заведении отказались принимать заявления.



- Наши дома находятся совсем рядом с этой школой. Поэтому мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет и она не будет принимать русскоязычных детей, — рассказала местная жительница.



Как отмечает издание, решение руководства поддержала часть родителей учащихся, которая считает, что «Айыы Кыhата» является национальной школой, а зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания».



- Мы против, поскольку это противоречит концепции обучения в «Айыы Кыhата», - цитирует портал представителя родительского комитета школы.



При этом начальник управления образования Якутска Алексей Семенов прокомментировал ситуацию якутскому изданию, заявив, что «выход из ситуации будет найден».