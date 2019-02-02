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Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей

Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания», уверяют в заведении

Якутская школа «Айыы Кыhата» отказалась принимать русскоязычных детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным портала News.Ykt.Ru, конфликт возник после того, как жители нового микрорайона города узнали о закрытии одной из школ и решили отправить детей в «Айыы Кыhата». Однако в учебном заведении отказались принимать заявления.

- Наши дома находятся совсем рядом с этой школой. Поэтому мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет и она не будет принимать русскоязычных детей, — рассказала местная жительница.

Как отмечает издание, решение руководства поддержала часть родителей учащихся, которая считает, что «Айыы Кыhата» является национальной школой, а зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания».

- Мы против, поскольку это противоречит концепции обучения в «Айыы Кыhата», - цитирует портал представителя родительского комитета школы.

При этом начальник управления образования Якутска Алексей Семенов прокомментировал ситуацию якутскому изданию, заявив, что «выход из ситуации будет найден».
Якутия
 
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