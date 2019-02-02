Соответствующее поручение дал первый зампред правительства Бурятии игорь Шутенков
Первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Шутенков дал поручение выделить 25 млн рублей на восстановление водоснабжения после коммунальной аварии, которая произошла вчера, 1 февраля в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», крупное технологическое нарушение произошло на водоводе диаметром 900 мм, который питает насосную станцию «Юго-Западную». Без горячей воды остались почти 500 домов. Был создан оперативный штаб. С 14:00 в Улан-Удэ введён режим ЧС.
На месте аварии в сотых кварталах работает крупная специализированная техника, привлеченная «Водоканалом» у строительных организаций города. Уже проложен и действует обводной трубопровод. Аварийно-восстановительные работы будут продолжены.
Сегодня, 2 февраля, состоится заседание комиссии по ЧС под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского, где будут рассматриваться вопросы устранения последствий данной аварии.
На восстановление водоснабжения в Улан-Удэ выделено 25 млн рублей
Общество, Фото:
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