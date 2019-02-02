В Бурятии ожидается холодная и ветреная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 февраля по республике очень холодная, ветреная погода, местами кратковременный снег, позёмка



Ветер северо-западный 7-12, местами до 18 м/с. Температура ночью 27-32, местами до 37, по крайнему северу и юго-западу 38-43, днем 24-29, местами 30-35 мороза. По Прибайкалью ночью и днем 20-25 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 28-30, днём 25-27 мороза.



На дорогах города и республики снежные накаты.