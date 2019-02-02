По данным Бурятского гидрометцентра, 2 февраля по республике очень холодная, ветреная погода, местами кратковременный снег, позёмка
Ветер северо-западный 7-12, местами до 18 м/с. Температура ночью 27-32, местами до 37, по крайнему северу и юго-западу 38-43, днем 24-29, местами 30-35 мороза. По Прибайкалью ночью и днем 20-25 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 28-30, днём 25-27 мороза.
На дорогах города и республики снежные накаты.
В Бурятии ожидается холодная и ветреная погода
Общество, Фото:
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