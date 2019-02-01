Военнослужащие подразделения военной автомобильной инспекции в Бурятии провели специальную акцию
В ходе неё военным водителям напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и соблюдения правил и требований техники безопасности в зимнее время.
Помимо этого, военнослужащие ВАИ при выполнении проверочных мероприятий на дорогах общего пользования проверяли транспортные средства на предмет готовности к эксплуатации зимой.
Особое внимание инспектора ВАИ уделили вопросам, направленным на выполнение действий, которые необходимо предпринять в случае внезапной поломки автомобиля на трассе. Это особо актуально в суровых климатических условиях Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии провели акцию для военных водителей
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