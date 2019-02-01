В Бурятии провели акцию для военных водителей

Военнослужащие подразделения военной автомобильной инспекции в Бурятии провели специальную акцию



В ходе неё военным водителям напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и соблюдения правил и требований техники безопасности в зимнее время.



Помимо этого, военнослужащие ВАИ при выполнении проверочных мероприятий на дорогах общего пользования проверяли транспортные средства на предмет готовности к эксплуатации зимой.



Особое внимание инспектора ВАИ уделили вопросам, направленным на выполнение действий, которые необходимо предпринять в случае внезапной поломки автомобиля на трассе. Это особо актуально в суровых климатических условиях Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



