В Улан-Удэ открываются «Театральные читки»

Читка моно-пьесы «Как я разговаривал с Толиком» состоится 2 февраля



В Молодёжном художественном театре в Улан-Удэ 2 февраля состоится читка моно-пьесы «Как я стал разговаривать с Толиком» Йоси Олишевского. Пьеса вошла в шорт-лист фестиваля современной драматургии «Любимовка» в 2017 году.



Читает моно-пьесу актёр Молодёжного театра и театра кукол «Ульгэр» Игорь Рубцов. Режиссёр Артём Баскаков.



Читка пройдёт один раз, после состоится обсуждение, сообщили в Молодёжном художественном театре.





Возрастное ограничение – 18+



