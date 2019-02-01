Читка моно-пьесы «Как я разговаривал с Толиком» состоится 2 февраля
В Молодёжном художественном театре в Улан-Удэ 2 февраля состоится читка моно-пьесы «Как я стал разговаривать с Толиком» Йоси Олишевского. Пьеса вошла в шорт-лист фестиваля современной драматургии «Любимовка» в 2017 году.
Читает моно-пьесу актёр Молодёжного театра и театра кукол «Ульгэр» Игорь Рубцов. Режиссёр Артём Баскаков.
Читка пройдёт один раз, после состоится обсуждение, сообщили в Молодёжном художественном театре.
Возрастное ограничение – 18+
В Улан-Удэ открываются «Театральные читки»
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