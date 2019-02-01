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В Бурятии в марте начнут вакцинировать лисиц и волков от бешенства

В Бурятии в марте начнут вакцинировать лисиц и волков от бешенства
Общество,  Фото:pixabay.com
Препараты уже доставлены

В республике в марте приступят к вакцинации лисиц и волков против бешенства, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии. Необходимые препараты уже доставлены в достаточном количестве.

В начале весны ветеринарная служба начнёт доставлять вакцину к местам распространения лисиц и волков, где ранее отмечались вспышки бешенства хищников.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на ноябрь 2018 года было зафиксировано 12 очагов бешенства. 4 очага были зарегистрированы в Джидинском районе. По 2 очага в Бичурском, Иволгинском и Тарбагатайском районах. По одному очагу в Заиграевском районе и в городе Улан-Удэ.
бешенство
 
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