Мотострелки в Бурятии атаковали «противника»

Подразделения мотострелкового соединения в Бурятии в рамках проверки боеготовности были подняты по учебной тревоге



Военнослужащие на штатной технике совершили марш в район сосредоточения. В пути они отбились от диверсионно-разведывательных групп условного противника, устроивших засады. Военные выполнили нормативы по инженерному оборудованию местности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В ходе практических действий мотострелки атаковали условного противника, выполнив боевые стрельбы на боевых машинах пехоты БМП-2, прикрывая стрелков и пулемётчиков.



Помимо этого, гранатометные расчёты с использованием РПГ-7В и АГС-17 «Пламя» уничтожили мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, ведущего наступление.



Свои профессиональные навыки отработали подразделения снайперов, в частности для прикрытия мотострелковых подразделений были использованы снайперские винтовки СВД и ВСС.



К мероприятиям боевой подготовки привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 70 единиц боевой техники.

