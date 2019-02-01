Подразделения мотострелкового соединения в Бурятии в рамках проверки боеготовности были подняты по учебной тревоге
Военнослужащие на штатной технике совершили марш в район сосредоточения. В пути они отбились от диверсионно-разведывательных групп условного противника, устроивших засады. Военные выполнили нормативы по инженерному оборудованию местности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе практических действий мотострелки атаковали условного противника, выполнив боевые стрельбы на боевых машинах пехоты БМП-2, прикрывая стрелков и пулемётчиков.
Помимо этого, гранатометные расчёты с использованием РПГ-7В и АГС-17 «Пламя» уничтожили мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, ведущего наступление.
Свои профессиональные навыки отработали подразделения снайперов, в частности для прикрытия мотострелковых подразделений были использованы снайперские винтовки СВД и ВСС.
К мероприятиям боевой подготовки привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 70 единиц боевой техники.
Мотострелки в Бурятии атаковали «противника»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Фестиваль состоится 5 февраля на площади Советов
Читка моно-пьесы «Как я разговаривал с Толиком» состоится 2 февраля
Препараты уже доставлены
Подразделения мотострелкового соединения в Бурятии в рамках проверки боеготовности были подняты по учебной тревоге
Известная телеведущая снимет здесь свой «Острый репортаж»
Далее статуэтка в виде древнегреческого амфитеатра перекочует в Новосибирск
Призёры финала всероссийской олимпиады будут зачислен в вуз по профилю без экзаменов
К участию допускаются все желающие
Почётный иркутянин написал разгромный пост по этому поводу
С 1 февраля начинает работу Единый консультационный центр Роспотребнадзора
Информация оказалась «уткой»
В Усть-Ордынском Бурятском округе из 206 общеобразовательных школ бурятский язык изучают в 68 школах
Для пожилых людей этот год благоприятен, для молодёжи - хороший, для детей – неблагоприятный
На прошлой неделе московские режиссёры приступили к работе над двумя премьерами
На открытый показ приглашаются все желающие