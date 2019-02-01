Далее статуэтка в виде древнегреческого амфитеатра перекочует в Новосибирск
Самое большое событие Года театра – это всероссийский театральный марафон, который продлится весь текущий год. В этой культурной эстафете примут участие 85 регионов и 100 театров России. Главная идея заключается в том, что символ года театра путешествует по стране, от театра к театру, сопровождая гастроли в каждом регионе.
Марафон начался 18 января во Владивостоке, а завершится в ноябре в Калининграде. В Улан-Удэ символ года театра прибудет из Забайкальского края 20 февраля.
Церемония передачи состоится на сцене Государственного Бурятского академического театра драмы имени Намсараева.
23 февраля министр культуры Бурятии Соелма Дагаева передаст символ года театра - статуэтку в виде древнегреческого амфитеатра руководству министерства культуры Новосибирской области.
В это же время театр кукол «Ульгэр» отправится на гастроли в Новосибирск. Труппа представит на суд зрителей три постановки: «…и звали его Домино», «Руслан и Людмила», «Дюймовочка, или Колыбельная для мамы».
По предварительной информации, спектакли пройдут на сценах Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» и «Новосибирского областного театра кукол». Известно, что уже в середине февраля из Улан-Удэ в самый большой город Сибирского федерального округа отправятся декорации весом 5 тонн.
В рамках театрального марафона Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» в Улан-Удэ покажет с 20 по 22 февраля три спектакля «Маленький принц на планете Земля», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Гадкий утёнок», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Символ Года театра прибудет в Улан-Удэ
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