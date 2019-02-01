К участию допускаются все желающие
В Улан-Удэ состоятся городские соревнования по лыжному спорту в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019». В этом году они стартуют 9 февраля в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Березовке.
К участию в соревнованиях допускаются жители города и республики без возрастных ограничений.
Дистанции соревнований «Лыжня России - 2019»:
350 метров - дети дошкольного возраста;
2019 метров - массовый старт (для всех любителей лыжных гонок);
5 км - юноши и девушки 2001 года рождения и моложе;
10 км - мужчины и женщины 2000 года рождения и старше.
Программа соревнований:
13:00- Открытие;
13:20 - Старт детей дошкольного возраста;
13:40- Старт массового забега;
14:10- Старт 5 км - юноши и девушки 2001 года рождения и моложе;
14:50 - Старт 10 км - мужчины и женщины 2000 года рождения и старше;
15:30 - Церемония награждения и закрытие.
Время забегов программы соревнований дано предварительно, возможны изменения в день проведения, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
«Лыжня России» вновь пройдёт в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К участию допускаются все желающие
Почётный иркутянин написал разгромный пост по этому поводу
С 1 февраля начинает работу Единый консультационный центр Роспотребнадзора
Информация оказалась «уткой»
Он занимал служебное жилое помещение без законных оснований
В Усть-Ордынском Бурятском округе из 206 общеобразовательных школ бурятский язык изучают в 68 школах
Для пожилых людей этот год благоприятен, для молодёжи - хороший, для детей – неблагоприятный
На прошлой неделе московские режиссёры приступили к работе над двумя премьерами
На открытый показ приглашаются все желающие
В Забайкалье всего проживают 69 человек, которым в 2019 году исполнится 99, 100 и более лет
Страховая компания прекратила работу
В программе прозвучат всеми любимые обработки бурятских народных песен, фольклорные произведения, инструментальные композиции
В Приморском крае вспышка ящура
В 2019 году фестиваль пройдёт с 19 по 23 сентября
Занятие посетили иностранные студенты вузов Бурятии