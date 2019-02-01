«Лыжня России» вновь пройдёт в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

К участию допускаются все желающие



В Улан-Удэ состоятся городские соревнования по лыжному спорту в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019». В этом году они стартуют 9 февраля в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Березовке.



К участию в соревнованиях допускаются жители города и республики без возрастных ограничений.



Дистанции соревнований «Лыжня России - 2019»:



350 метров - дети дошкольного возраста;

2019 метров - массовый старт (для всех любителей лыжных гонок);

5 км - юноши и девушки 2001 года рождения и моложе;

10 км - мужчины и женщины 2000 года рождения и старше.



Программа соревнований:



13:00- Открытие;

13:20 - Старт детей дошкольного возраста;

13:40- Старт массового забега;

14:10- Старт 5 км - юноши и девушки 2001 года рождения и моложе;

14:50 - Старт 10 км - мужчины и женщины 2000 года рождения и старше;

15:30 - Церемония награждения и закрытие.



Время забегов программы соревнований дано предварительно, возможны изменения в день проведения, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



