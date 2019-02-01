С 1 февраля начинает работу Единый консультационный центр Роспотребнадзора
Его работа будет направлена на повышение доступности и качества консультирования населения.
Граждане могут обратить в Единый консультационный центр по номеру телефона 8 800 555 49 43 в круглосуточном режиме.
- Звонки, поступающие в Единый консультационный центр с мобильного или городского телефона, зарегистрированного в Российской Федерации и находящегося на территории страны, являются бесплатными. Кроме того, в случае необходимости консультирование будет проводиться на двух языках – русском и английском, - пояснили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Жители Бурятии смогут звонить в единый центр Роспотребнадзора
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