Жителей Бурятии рассмешила «покупка» снега к Сагаалгану

Информация оказалась «уткой»
Сегодня в паблике «Аноним 03» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Кижингинском районе Бурятии якобы закупили искусственный снег для празднования Сагаалгана.
Жители республики активно лайкают и комментируют запись:
«В Улан-Удэ тоже его нигде нет почти... На санках детей уже по дворам не покатаешь, зима быстро пролетела, прям удивительно»
«Тут до весны 4 недели»
«Скоро как бабахнет, и будет вам и снег, и метель»
«Рано радуетесь»
В свою очередь, в администрации района информацию об искусственном снеге опровергли. Здесь пояснили, что, действительно, привозили снег привезли для изготовления фигур на площади села Кижинга. Снег был доставлен из лесного массива. Скульптуры появятся в центре поселения как раз к Сагаалгану.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в 2017 году известный тренер, отец члена сборной России по лыжным гонкам Алисы Жамбаловой Саян Жамбалов просил купить в Бурятии
хотя бы одну пушку для искусственного снега.
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