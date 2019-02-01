В Бурятии суд выселил военного из квартиры

Он занимал служебное жилое помещение без законных оснований



В Бурятии суд выселил военнослужащего, занимавшего служебное жилое помещение без законных оснований. С требованием об этом обратился военный прокурор Кяхтинского гарнизона, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



Военнослужащий и его семья жили в служебной квартире, которая принадлежит министерству обороны. При этом военный занял её самовольно, без разрешения уполномоченного органа.



- При этом то обстоятельство, что Т. является военнослужащим, состоит на учёте в качестве нуждающегося на получение служебного жилого помещения, не умаляет обязанности соблюдения очерёдности в предоставлении такого жилого помещения. Районный суд посчитал указанные обстоятельства дела в их совокупности достаточными для удовлетворения иска в полном объёме, с чем также согласилась судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Бурятия при рассмотрении доводов апелляционной жалобы ответчиков, - уточнили в Верховном суде.









