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В Бурятии суд выселил военного из квартиры

В Бурятии суд выселил военного из квартиры
Общество,  Фото:pixabay.com
Он занимал служебное жилое помещение без законных оснований

В Бурятии суд выселил военнослужащего, занимавшего служебное жилое помещение без законных оснований. С требованием об этом обратился военный прокурор Кяхтинского гарнизона, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

Военнослужащий и его семья жили в служебной квартире, которая принадлежит министерству обороны. При этом военный занял её самовольно, без разрешения уполномоченного органа.

- При этом то обстоятельство, что Т. является военнослужащим, состоит на учёте в качестве нуждающегося на получение служебного жилого помещения, не умаляет обязанности соблюдения очерёдности в предоставлении такого жилого помещения. Районный суд посчитал указанные обстоятельства дела в их совокупности достаточными для удовлетворения иска в полном объёме, с чем также согласилась судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Бурятия при рассмотрении доводов апелляционной жалобы ответчиков, - уточнили в Верховном суде.




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