В 6 районах Иркутской области определят школы по изучению бурятского языка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

В Усть-Ордынском Бурятском округе из 206 общеобразовательных школ бурятский язык изучают в 68 школах



В шести районах Усть-Ордынского Бурятского округа будут определены базовые (опорные) школы по изучению бурятского языка и литературы. Такое решение принято на совещании по итогам деятельности отдела по национальным языкам и национальным видам спорта администрации УОБО за 2018 год. Совещание прошло под председательством руководителя администрации округа Анатолия Прокопьева с участием руководителей органов управления образования и спорта муниципальных образований УОБО, института развития образования Иркутской области.



Как сообщил глава округа, администрацией мероприятия по созданию условий для сохранения и развития бурятского языка проводятся в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры». В 2018 году в областном бюджете было предусмотрено более двух миллионов рублей на приобретение презентационного оборудования, разработку учебно-методического комплекса по бурятскому языку для 1 класса и проведение культурно-массовых и социально-значимых мероприятий.



Напомним, в Усть-Ордынском Бурятском округе из 206 общеобразовательных школ бурятский язык изучают в 68 школах, что составляет 33% от общего количества общеобразовательных учреждений. По одной базовой школе в каждом муниципальном районе округа будут выбирать, исходя из разработанных критериев. В том числе будет учитываться возможность создания условий для непрерывного обучения родному языку и преемственности «детский сад – школа».



Изучение бурятского языка ведётся в 19 детских садах округа из 92. Проведённый администрацией округа в ноябре прошлого года межмуниципальный конкурс «Лучший педагог этнокультурного образования дошкольной образовательной организации» показал, насколько важно учитывать раннее приобщение детей к языковой среде.



- На пилотных площадках на базе 6 опорных школ УОБО, которые создадут в этом году, будут внедряться новые формы и методы сохранения, развития и популяризации языка и культуры, проводиться стажировки, мастер-классы, педагогические курсы. В этих учебных заведениях необходимо создать соответствующую научную, организационно-педагогическую и материально-техническую базу, – подчеркнул Анатолий Прокопьев.



Кроме того, глава округа сообщил, что создана рабочая группа по подготовке вопроса «О состоянии и перспективах развития бурятского языка на территории УОБО». Вопросы, которые она разработает, будут рассмотрены на заседании Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, которое состоится в апреле, сообщает пресс-служба правительства области.

