Театр имени Бестужева в Улан-Удэ покажет две премьеры

На прошлой неделе московские режиссёры приступили к работе над двумя премьерами
Государственный русский драматический театр имени Бестужева приступил к работе над премьерами – «Ганди молчал по субботам» по пьесе современного драматурга Анастасии Букреевой и «Вишнёвый сад» по пьесе Антона Чехова. Над постановками работают московские режиссёры Ольга Румянцева и Павел Данилов. Они на прошлой неделе прилетели в Бурятию, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.
13 и 14 марта на малой сцене Русского драматического театра пройдёт премьера спектакля «Ганди молчал по субботам» по пьесе молодого российского драматурга Анастасии Букреевой. Работают над постановкой режиссёр Ольга Румянцева и художник Кристина Войцеховская.
«Ганди молчал по субботам» – история распада семьи, рассказанная подростком 16-ти лет. Эта пьеса популярна в России.
Впервые пьеса была представлена в 2017 году на «Первой читке» фестиваля «Пять вечеров» и «Любимовке». За короткое время поставлена во многих российских театрах, начиная от Воронежа, Москвы, Новокузнецка и до Иркутска.
Популярность её можно объяснить невероятно сильным текстом, искренностью, так как рассказ ведётся от первого лица, и тематикой.
– Главный герой пьесы – подросток, и в связи с этим в ней прослеживается немало тем: тут и тема взросления, и тема самоидентификации, и тема поиска не только себя, но и своего места, и тема принятия этого сложного мира таким, какой он есть. Наша задача без менторских интонаций, нравоучений, рассказать зрителю историю героя таким языком, чтобы это не звучало фальшиво, – говорит Ольга Румянцева.
12 и 13 апреля на основной сцене театра состоится премьера спектакля «Вишнёвый сад» по пьесе Антона Чехова. Над этой постановкой работают режиссёр Павел Данилов, который принимал участие в творческом проекте «Территория РОСТа. Год третий» и работал над спектаклем-вербатим «Молодость», а также художник Ирина Сид, знакомая зрителям по сказке «Пиноккио».
– «Вишнёвый сад» связан для меня с моим прошлым приездом и тем, что ребята мне рассказали про лес. «Вся Россия – наш сад». Ну, и есть ведь цикличность истории? Человек брошен. Брошен был тогда и брошен сегодня, – объясняет режиссёр выбор пьесы.
Примечательно, что первая репетиция «Вишнёвого сада» в Русском драмтеатре состоялась в день рождения Антона Чехова, 29 января.
7 и 8 июня финальной премьерой театрального сезона станет спектакль Сергея Левицкого «Сказка странствий» по киносценарию Митты, Дунского и Фрида, который лёг в основу знаменитого фильма с Андреем Мироновым в главной роли.
– «Сказка странствий» – материал, который когда-то, в 2012 году, мне предложил один театр. Но дальше разговора дело не зашло. С тех пор я находился с этим материалом в неком диалоге и хотел осуществить постановку спектакля в 2016 году. Однако и тогда планы вновь изменились. И вот теперь, наверное, подошло время. «Сказка странствий» – удивительно философская, мудрая, предназначенная для любого возраста история. Мне бы хотелось сделать сложный с технической стороны, многолюдный по количеству артистов, динамичный по сюжету, с мощным визуальным рядом и метафоричными смыслами спектакль. Спектакль для всей семьи, – рассказывает о своей будущей постановке художественный руководитель театр и режиссёр Сергей Левицкий.
Театр имени Бестужева в Улан-Удэ покажет две премьеры
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