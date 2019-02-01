01 Февраля

31 Января

Популярное

Театр имени Бестужева в Улан-Удэ покажет две премьеры

Театр имени Бестужева в Улан-Удэ покажет две премьеры
Общество,  Фото:Александра Данилова
На прошлой неделе московские режиссёры приступили к работе над двумя премьерами

Государственный русский драматический театр имени Бестужева приступил к работе над премьерами – «Ганди молчал по субботам» по пьесе современного драматурга Анастасии Букреевой и «Вишнёвый сад» по пьесе Антона Чехова. Над постановками работают московские режиссёры Ольга Румянцева и Павел Данилов. Они на прошлой неделе прилетели в Бурятию, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.

13 и 14 марта на малой сцене Русского драматического театра пройдёт премьера спектакля «Ганди молчал по субботам» по пьесе молодого российского драматурга Анастасии Букреевой. Работают над постановкой режиссёр Ольга Румянцева и художник Кристина Войцеховская.

«Ганди молчал по субботам» – история распада семьи, рассказанная подростком 16-ти лет. Эта пьеса популярна в России.

Впервые пьеса была представлена в 2017 году на «Первой читке» фестиваля «Пять вечеров» и «Любимовке». За короткое время поставлена во многих российских театрах, начиная от Воронежа, Москвы, Новокузнецка и до Иркутска.

Популярность её можно объяснить невероятно сильным текстом, искренностью, так как рассказ ведётся от первого лица, и тематикой.

– Главный герой пьесы – подросток, и в связи с этим в ней прослеживается немало тем: тут и тема взросления, и тема самоидентификации, и тема поиска не только себя, но и своего места, и тема принятия этого сложного мира таким, какой он есть. Наша задача без менторских интонаций, нравоучений, рассказать зрителю историю героя таким языком, чтобы это не звучало фальшиво, – говорит Ольга Румянцева.

12 и 13 апреля на основной сцене театра состоится премьера спектакля «Вишнёвый сад» по пьесе Антона Чехова. Над этой постановкой работают режиссёр Павел Данилов, который принимал участие в творческом проекте «Территория РОСТа. Год третий» и работал над спектаклем-вербатим «Молодость», а также художник Ирина Сид, знакомая зрителям по сказке «Пиноккио».

– «Вишнёвый сад» связан для меня с моим прошлым приездом и тем, что ребята мне рассказали про лес. «Вся Россия – наш сад». Ну, и есть ведь цикличность истории? Человек брошен. Брошен был тогда и брошен сегодня, – объясняет режиссёр выбор пьесы.

Примечательно, что первая репетиция «Вишнёвого сада» в Русском драмтеатре состоялась в день рождения Антона Чехова, 29 января.

7 и 8 июня финальной премьерой театрального сезона станет спектакль Сергея Левицкого «Сказка странствий» по киносценарию Митты, Дунского и Фрида, который лёг в основу знаменитого фильма с Андреем Мироновым в главной роли.

– «Сказка странствий» – материал, который когда-то, в 2012 году, мне предложил один театр. Но дальше разговора дело не зашло. С тех пор я находился с этим материалом в неком диалоге и хотел осуществить постановку спектакля в 2016 году. Однако и тогда планы вновь изменились. И вот теперь, наверное, подошло время. «Сказка странствий» – удивительно философская, мудрая, предназначенная для любого возраста история. Мне бы хотелось сделать сложный с технической стороны, многолюдный по количеству артистов, динамичный по сюжету, с мощным визуальным рядом и метафоричными смыслами спектакль. Спектакль для всей семьи, – рассказывает о своей будущей постановке художественный руководитель театр и режиссёр Сергей Левицкий.


Русский драмтеатр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ламы Бурятии озвучили астрологический прогноз на 2019 год
Ламы Бурятии озвучили астрологический прогноз на 2019 год
Общество, 01.02.2019
Для пожилых людей этот год благоприятен, для молодёжи - хороший, для детей – неблагоприятный
Театр имени Бестужева в Улан-Удэ покажет две премьеры
Театр имени Бестужева в Улан-Удэ покажет две премьеры
Общество, 01.02.2019
На прошлой неделе московские режиссёры приступили к работе над двумя премьерами
В Улан-Удэ покажут фильм «Легенда бурятской оперы»
В Улан-Удэ покажут фильм «Легенда бурятской оперы»
Общество, 01.02.2019
На открытый показ приглашаются все желающие
100-летний юбилей отметила жительница Забайкалья
100-летний юбилей отметила жительница Забайкалья
Общество, 01.02.2019
В Забайкалье всего проживают 69 человек, которым в 2019 году исполнится 99, 100 и более лет
В Бурятской филармонии пройдёт концерт к Сагаалгану
В Бурятской филармонии пройдёт концерт к Сагаалгану
Общество, 01.02.2019
В программе прозвучат всеми любимые обработки бурятских народных песен, фольклорные произведения, инструментальные композиции
Студенты из Африки учились ёхору в Улан-Удэ
Студенты из Африки учились ёхору в Улан-Удэ
Общество, 01.02.2019
Занятие посетили иностранные студенты вузов Бурятии
Необычный конкурс вайнов стартовал в Бурятии
Необычный конкурс вайнов стартовал в Бурятии
Общество, 01.02.2019
Поздравления, стихи, песни должны быть исполнены на бурятском языке
Бурятские лучники с ПОДА завоевали три медали Кубка России
Бурятские лучники с ПОДА завоевали три медали Кубка России
Общество, 01.02.2019
В копилке сборной республики золото, серебро и бронза
Теннисистка Дари Саханова дебютирует на турнире в Америке
Теннисистка Дари Саханова дебютирует на турнире в Америке
Общество, 01.02.2019
Старт в США важен для оценки уровня подготовки бурятской спортсменки
В Улан-Удэ на Сагаалган разыграют бытовую технику
В Улан-Удэ на Сагаалган разыграют бытовую технику
Общество, 01.02.2019
Стали известны подробности торжественного открытия праздника на площади Советов
В нацпарке Бурятии проходит акция «Покормите птиц!»
В нацпарке Бурятии проходит акция «Покормите птиц!»
Общество, 01.02.2019
Школьники в рамках акции сделали кормушки и приготовили угощения для птиц

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^