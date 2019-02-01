100-летний юбилей отметила жительница Забайкалья

В Забайкалье всего проживают 69 человек, которым в 2019 году исполнится 99, 100 и более лет



100-летний юбилей отметила жительница Читы Екатерина Ивановна Казакова. Поздравили горожанку представители отделения Пенсионного фонда России по Забайкальскому краю, председатель забайкальского отделения Союза пенсионеров России Любовь Азеева.



Екатерина Ивановна родилась в Казахстане, в селе Воскресеновка. В семье было четверо детей, родители были простыми тружениками. Перед Великой Отечественной войной семью отправили в Читинскую область. Здесь Екатерина Ивановна вышла замуж за Михаила Алексеевича Казакова, родила троих детей - двоих сыновей и дочку.



Всю жизнь она работала на различных участках социальной сферы на Забайкальской железной дороге, её общий стаж составляет более 32 лет.



У Екатерины Ивановны четверо внуков и три правнука.



- Характер у нашей мамы, бабушки крепкий. Своих детей она держала в строгости. Всё успевала делать, сама себя обслуживала, даже когда ей было 90 лет. У неё и сейчас светлый ум, и хорошая память, - говорят родные Екатерины Ивановны.



В Забайкалье всего проживают 69 человек, которым в 2019 году исполнится 99, 100 и более лет. Забайкальцам, отметившим вековой юбилей, по данным минсоцзащиты региона, начисляется надбавка к пенсии в размере около 10 тысяч рублей. Таких людей сейчас в крае 16, сообщает пресс-служба правительства края.

