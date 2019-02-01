Стартовал приём заявок на Байкальский кинофестиваль «Человек и Природа»

В 2019 году фестиваль пройдёт с 19 по 23 сентября



Иркутский областной кинофонд начал приём заявок для участия в 18-м Байкальском международном кинофестивале «Человек и Природа» имени Распутина. Срок подачи заявок – до 1 мая.



В этом году впервые в конкурсную программу включено новое направление – эксперты объявят победителя в номинации «Лучший анимационный фильм». Жюри фестиваля выберет «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», присудит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будет представлена программа полнокупольного кино. Традиционно будут присуждены специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества, зрительских симпатий.



Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина проводится в Иркутске при поддержке министерства культуры России, правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов региона с 1999 года. Фестиваль учреждён Союзом кинематографистов России и Иркутским областным отделением Союза кинематографистов России, с 2015 года носит имя писателя Валентина Григорьевича Распутина. В 2019 году фестиваль пройдёт с 19 по 23 сентября.



Регламент 18-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа», а также форма заявки для участия в нём размещены на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области в разделе «Конкурсы и фестивали», сообщает пресс-служба правительства региона.

