Необычный конкурс вайнов стартовал в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Поздравления, стихи, песни должны быть исполнены на бурятском языке



Интернет-проект «Буряадаар» при поддержке Буддийской традиционной Сангхи России объявил о начале конкурса, посвящённого празднованию Нового года по лунному календарю - «Сагаалха 2019».



Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик с исполнением песни, рэпа, смешного вайна или чтением стихов, оригинального поздравления и т.д. на бурятском языке.



Затем необходимо загрузить записанное видео на свою страницу в «Инстаграме» под хэштегами #буряадаар #вашлогинбуряадаар, быть подписанным на страницу @buryadaar и отметить @buryadaar и @sanghapressa на видео.



Победителей конкурса определяет жюри и народное голосование (лайки и хэштеги). Чтобы получить голоса в виде хэштегов, необходимо попросить родственников, друзей, знакомых разместить ваше конкурсное видео у себя на странице в «Инстаграме» под хэштегом #вашлогинбуряадаар (друзья, родные должны быть подписаны на страницу @buryadaar).



Как отмечают организаторы в соцсетях, победители будут награждены ценными призами. Первое в этом году награждение будет проходить 23 февраля на турнире по национальной борьбе «бухэ барилдаан» в Улан-Удэ.



Справка:



Вайн — это очень короткий ролик, обычно длиной от двух до двадцати секунд. Вайны как правило, показывают какие-то моменты из жизни. Тех, кто снимает вайны, называют вайнерами. Можно также считать, что вайн — это твит в формате видео.





