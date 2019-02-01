Поздравления, стихи, песни должны быть исполнены на бурятском языке
Интернет-проект «Буряадаар» при поддержке Буддийской традиционной Сангхи России объявил о начале конкурса, посвящённого празднованию Нового года по лунному календарю - «Сагаалха 2019».
Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик с исполнением песни, рэпа, смешного вайна или чтением стихов, оригинального поздравления и т.д. на бурятском языке.
Затем необходимо загрузить записанное видео на свою страницу в «Инстаграме» под хэштегами #буряадаар #вашлогинбуряадаар, быть подписанным на страницу @buryadaar и отметить @buryadaar и @sanghapressa на видео.
Победителей конкурса определяет жюри и народное голосование (лайки и хэштеги). Чтобы получить голоса в виде хэштегов, необходимо попросить родственников, друзей, знакомых разместить ваше конкурсное видео у себя на странице в «Инстаграме» под хэштегом #вашлогинбуряадаар (друзья, родные должны быть подписаны на страницу @buryadaar).
Как отмечают организаторы в соцсетях, победители будут награждены ценными призами. Первое в этом году награждение будет проходить 23 февраля на турнире по национальной борьбе «бухэ барилдаан» в Улан-Удэ.
Справка:
Вайн — это очень короткий ролик, обычно длиной от двух до двадцати секунд. Вайны как правило, показывают какие-то моменты из жизни. Тех, кто снимает вайны, называют вайнерами. Можно также считать, что вайн — это твит в формате видео.
Необычный конкурс вайнов стартовал в Бурятии
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