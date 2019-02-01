Бурятские лучники с ПОДА завоевали три медали Кубка России







4 место занял Марзаев Пётр и выполнил норматив мастера спорта. Об этом сообщили в Республиканской спортивно-адаптивной школе.

4 место занял Марзаев Пётр и выполнил норматив мастера спорта. Об этом сообщили в Республиканской спортивно-адаптивной школе.

С 28 января по 1 февраля прошёл первый этап Кубка России по стрельбе из лука в закрытых помещениях, среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Около 60 спортсменов из 17 регионов страны приняли участие в Кубке, который прошёл в Орловской области.Сборную команду Бурятии представляли шесть спортсменов Республиканской спортивно-адаптивной школы. Это Пётр Марзаев, Баир Шигаев, Чингиз Бальжиев, Татьяна Андриевская, Сергей Хутаков и Александр Дорофеев.По итогам соревнований сборная команда республики завоевала три награды. Золотую и серебряную медаль вручили команде микс Шигаеву Баиру и Андриевской Татьяне, бронзовую медаль получили Хутаков Сергей и Бальжиев Чингиз.