В нацпарке Бурятии проходит акция «Покормите птиц!»

Школьники в рамках акции сделали кормушки и приготовили угощения для птиц
Участниками экологической акции, организованной отделом науки и экологического просвещения национального парка «Тункинский», стали члены школьных лесничеств Туранской, Зун-Муринской и Кыренской школ и юные инспекторы ПДД Горхонской школы.
Цель акции «Покормите птиц!» - привлечь внимание детей и взрослых к заботе о птицах в зимние месяцы и предложить им внести свой вклад в сохранение популяций птиц.
Благодаря участию в акции, ребята узнали, как и чем можно подкармливать птиц, как смастерить безопасную и экологичную кормушку и как вовлечь других в заботу о пернатых.
Также школьники провели беседы для одноклассников, сделали кормушки и приготовили угощения для птиц - семечки, несолёное сало, геркулес, сообщает пресс-служба нацпарка.
Школьники в рамках акции сделали кормушки и приготовили угощения для птиц
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