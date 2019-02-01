В нацпарке Бурятии проходит акция «Покормите птиц!»



Участниками экологической акции, организованной отделом науки и экологического просвещения национального парка «Тункинский», стали члены школьных лесничеств Туранской, Зун-Муринской и Кыренской школ и юные инспекторы ПДД Горхонской школы.



Цель акции «Покормите птиц!» - привлечь внимание детей и взрослых к заботе о птицах в зимние месяцы и предложить им внести свой вклад в сохранение популяций птиц.



Благодаря участию в акции, ребята узнали, как и чем можно подкармливать птиц, как смастерить безопасную и экологичную кормушку и как вовлечь других в заботу о пернатых.



Также школьники провели беседы для одноклассников, сделали кормушки и приготовили угощения для птиц - семечки, несолёное сало, геркулес, сообщает пресс-служба нацпарка.