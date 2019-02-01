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В Улан-Удэ пройдёт «Праздник зимних забав»

В Улан-Удэ пройдёт «Праздник зимних забав»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
Для горожан здесь организуют такие состязания, как метание валенка, перетягивание каната, забег на «ватрушках»

8 февраля горожан и гостей города приглашают в парк имени Орешкова принять участие в развлекательной программе «Праздник зимних забав», посвящённой празднованию Белого месяца.

В программе праздника: конкурсы и эстафеты, спортивные соревнования, зимние забавы (метание валенка, перетягивание каната, забег на «ватрушках» и т.д.). Победителей и активных участников эстафет ждут призы и подарки, сообщили организаторы в соцсети.  
Праздники
 
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