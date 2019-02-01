В Улан-Удэ пройдёт «Праздник зимних забав»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Для горожан здесь организуют такие состязания, как метание валенка, перетягивание каната, забег на «ватрушках»



8 февраля горожан и гостей города приглашают в парк имени Орешкова принять участие в развлекательной программе «Праздник зимних забав», посвящённой празднованию Белого месяца.



В программе праздника: конкурсы и эстафеты, спортивные соревнования, зимние забавы (метание валенка, перетягивание каната, забег на «ватрушках» и т.д.). Победителей и активных участников эстафет ждут призы и подарки, сообщили организаторы в соцсети.

