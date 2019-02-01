Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности
Прокуратура Мухоршибирского района проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд лечебно-исправительным учреждением № 5 УФСИН.
- Установлено, что учреждением сведения об исполнении контракта на поставку древесины, заключённого с Мухоршибирским лесхозом, размещены в единой информационной системе в сфере закупок с нарушением пятидневного срока, установленного федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Аналогичные нарушения допущены при исполнении ещё трёх контрактов.
- Прокурором района начальнику лечебно-исправительного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении. В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации и документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Постановлением управления федеральной антимонопольной службы по республике виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Назначен штраф в размере 20 000 рублей.
Учреждение УФСИН Бурятии допустило нарушения при исполнении контрактов
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