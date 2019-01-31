Ежедневно водители мэрии выезжали на линию с 8:00 до 18:00
Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом и увеличением количества вызовов врачей на дом мэрия города решила помочь городским поликлиникам и выделила 10 муниципальных автомобилей.
Машины были выделены с 23 января. Ежедневно водители мэрии выезжали на линию с 8:00 до 18:00. Завтра, 1 февраля, завершающий день их работы при поликлиниках. С понедельника автомобили будут возвращены в структурные подразделения администрации города.
Ежесуточно на вызовы скорой медицинской помощи выезжают 55 мобильных бригад для взрослого населения, 33 бригады - для детей, и 26 работают на неотложной медицинской помощи.
Только за 30 января в Улан-Удэ было зарегистрировано 1114 вызовов врачей на дом. Средняя нагрузка на одну бригаду в основном составляет свыше ста вызовов в день. Самое большое количество пациентов, обслуженных на дому за вчерашний день, было в поликлинике № 3. Там за день врачи выехали на дом к 305 улан-удэнцам, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Машины из автопарка мэрии Улан-Удэ обслужили сотни вызовов врачей на дом
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