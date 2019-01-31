Экологическая акция «Сдай пакет» пройдёт в Иркутске



2 февраля во дворце спорта «Труд» с 12:00 до 19:00 состоится волонтёрская экологическая акция #СдайПакет_Ирк. Она направлена на снижение использования пакетов и плёночной упаковки.



Иркутяне смогут принести и сдать: фасовочные пакеты, упаковочную пищевую плёнку, цветные пакеты, упаковку с маркировкой (из-под хлеба, круп, макарон). Весь сдаваемый на переработку материал должен быть чистым, сухим и отсортированным. Волонтёры не будут принимать грязные, фольгированные пакеты, с пометкой «Биоразлагаемый». Также во время акции можно будет сдать батарейки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

