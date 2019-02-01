В первый день февраля в Улан-Удэ небольшой снег





1 февраля по республике местами небольшой, умеренный снег. Ветер ночью юго-западный с переходом на северо-западный 3-8, днём местами с порывами до 12-17 м/с, поземок, слабые метели. Температура ночью 19-24, при снеге 11-16, по северо-востоку до 29-34, днём 11-16, местами 21-26, по югу до 7 мороза.В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы до 13 м/с, поземок. Температура минимальная ночью -19,-21, максимальная днём -13,-15.На дорогах города и республики снежные накаты. Со 2 февраля усиление морозов.