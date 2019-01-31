«Россия 24» расскажет о колледже в Бурятии





Федеральный канал «Россия 24» расскажет о педагогах колледжа традиционных искусств народов Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки Республики Бурятия.Журналисты телеканала также осветят работу колледжа по возрождению, изучению, сохранению и развитию традиционных ремёсел и декоративно – прикладного искусства многонациональной республики Бурятия.- Колледж осуществляет профессиональную подготовку мастеров по изготовлению художественных изделий из металла, дерева, уникальных гобеленов из конского волоса и волоса яка – сарлыка и мастеров по пошиву национальной одежды бурят, семейских, казаков, эвенков. В процессе обучения студентов преподаватели используют старинные приёмы мастерства, сохраняя традиционную форму, содержание и национальный колорит изделий, - комментирует пресс-служба минобрнауки Бурятии.Колледж традиционных искусств Забайкалья динамично развивается на сегодняшний день. Так, учебное заведение дважды становилось Федеральной экспериментальной площадкой. В 2008 году директор колледжа стал победителем Всероссийского конкурса «Лидер образования-2008» среди учреждений профессионального образования РФ. Достойно показывают себя педагоги и обучающиеся колледжа. Например, они являются дипломантами Всероссийских фестивалей декоративно-прикладного искусства и народного творчества «Мастер-золотые руки» и «Я вхожу в мир искусств», Межрегиональных и Международных конкурсов, выставок и научно - практических конференций, призёрами VIII молодёжных Дельфийских игр России.В 2011 году по итогам Всероссийского конкурса творческих проектов колледж получил грант Президента России на создание студии по изготовлению аутентичных музыкальных инструментов.- Трудоустройство выпускников колледжа составляет 68 %, что на 4% выше показателя в среднем по Республике Бурятия. Заключены договора с предприятиями малого бизнеса на производственную практику с возможностью последующего трудоустройства. Ведётся активная совместная работа с Центрами занятости населения по республике, - добавила пресс-служба минобрнауки Республики Бурятия.