Улан-удэнские дворники очищают от снега тротуары



В Улан-Удэ работает более 80 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, которые в числе прочих обязанностей очищают придомовые территории от мусора, снега и наледи. За чистотой территорий у общественных зданий, организаций, торговых мест обязаны следить собственники.



Площадь, которую убирают управляющие компании и ТСЖ, превышает более 150 квадратных километров.



Сейчас дворники убирают слежавшийся снег с тротуаров, у подъездов жилых домов, в местах, где проходит много пешеходов.



Дворники управляющей компании «Альтернатива» сегодня чистят переходы у домов по улице Чертенкова.





- Чистим до асфальта, так нашим жильцам удобнее ходить, не скользко, не нужно подсыпать песком. Когда наступит тёплая погода, на этих участках уже не будет наледи, - рассказала директор управляющей компании Татьяна Байбородина.



Сейчас установилась бесснежная погода, и у коммунальных служб есть возможность убрать слежавшийся снег с тротуаров и обочин. За коммунальным состоянием автомобильных дорог, магистралей, мостов следит комбинат по благоустройству города.



31 января комбинат по благоустройству убирает магистральные улицы Гастелло, Столичную, Намсараева, Чертенкова, Ключевскую, Боевую, Ербанова, Шмидта, Профсоюзную, подъездные пути к культурно-досуговому центру «Кристалл».



По данным на 30 января, с улиц города вывезено 864 кубометра снега, использовано 106 тонн песка, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.





