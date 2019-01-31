В Кяхтинском районе растёт число приёмных семей

23 ребёнка из центра помощи детям обрели семьи



За 2018 год 23 воспитанника центра Кяхтинского центра помощи детям «Добрый», оставшиеся без попечения родителей, обрели семьи. 3 детей вернулись в родные семьи. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Также в Кяхтинском районе растёт число граждан, желающих стать приёмными родителями.



- За 2018 год специалисты службы отмечают, что в районе растёт число граждан, выразивших желание стать приёмными родителями для ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Так, при службе 40 граждан Кяхтинского района прошли обучение в Школе замещающих родителей. Из этого числа 23 человека приняли на воспитание в семью 31 ребёнка, - комментирует пресс-служба минсоцзащиты республики.



В районе увеличивается и число приёмных семей. В 2018 году в Кяхтинском районе создано 4 приёмные семьи. Причём две семьи многодетные (по 4 ребёнка). На сегодня в Кяхтинском районе в 32 приёмных семьях воспитываются 89 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 11 семей многодетных. В пяти из них воспитывается пять и более детей.



- Регулярно в службу сопровождения центра обращаются родители, воспитывающие приёмных детей в возрасте от 12 до 16 лет. Специалистами службы проводится консультационная, психолого-педагогическая и просветительская работа с родителями об особенностях подросткового возраста, о тонкостях, которые нужно учитывать при общении с ребятами для их успешной социализации, адаптации и развития, - добавила пресс-служба минсоцзащиты республики.

