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В Кяхтинском районе растёт число приёмных семей

В Кяхтинском районе растёт число приёмных семей
Общество,  Фото:pixabay.com
23 ребёнка из центра помощи детям обрели семьи

За 2018 год 23 воспитанника центра Кяхтинского центра помощи детям «Добрый», оставшиеся без попечения родителей, обрели семьи. 3 детей вернулись в родные семьи. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

Также в Кяхтинском районе растёт число граждан, желающих стать приёмными родителями.

- За 2018 год специалисты службы отмечают, что в районе растёт число граждан, выразивших желание стать приёмными родителями для ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Так, при службе 40 граждан Кяхтинского района прошли обучение в Школе замещающих родителей. Из этого числа 23 человека приняли на воспитание в семью 31 ребёнка, - комментирует пресс-служба минсоцзащиты республики.

В районе увеличивается и число приёмных семей. В 2018 году в Кяхтинском районе создано 4 приёмные семьи. Причём две семьи многодетные (по 4 ребёнка). На сегодня в Кяхтинском районе в 32 приёмных семьях воспитываются 89 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 11 семей многодетных. В пяти из них воспитывается пять и более детей.

- Регулярно в службу сопровождения центра обращаются родители, воспитывающие приёмных детей в возрасте от 12 до 16 лет. Специалистами службы проводится консультационная, психолого-педагогическая и просветительская работа с родителями об особенностях подросткового возраста, о тонкостях, которые нужно учитывать при общении с ребятами для их успешной социализации, адаптации и развития, - добавила пресс-служба минсоцзащиты республики. 
приемные семьи
 
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